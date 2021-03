Ornella Pinto, uccisa dal padre di suo figlio: l’uomo si è presentato in caserma e ha confessato

Ornella Pinto, il nome di una donna di 39 anni, che va ad aggiungersi a quelli delle vittime di femminicidio del 2021. Il 13 marzo questa madre si è spenta al Cardarelli di Napoli.

Credit: Facebook

Erano le 4:00 del mattino, quando l’uomo con cui conviva da anni e con il quale aveva un bambino di 4 anni, ha deciso di mettere fine alla sua vita, pugnalandola 12 volte. Pinotto Iacomino, questo il nome del 42enne, è poi fuggito dall’abitazione, lasciando Ornella in fin di vita e il loro bambino a dormire in un’altra stanza.

Con le ultime forze che aveva, la donna è riuscita a chiamare la sorella, che ha poi allarmato i soccorsi. Pinto è stata portata con immediata urgenza alla struttura sanitaria, dove i medici hanno individuato delle gravi lesioni polmonari. Da qui, la decisione di procedere con un’intervento, con la speranza di salvarle la vita.

Purtroppo, il cuore di Ornella Pinto non ha retto. La donna è morta alle ore 10.35 per arresto cardiaco.‍

Pinotto Iacomino, nel frattempo, si è presentato alle autorità, confessando di aver ucciso sua moglie. È entrato nella stazione dei Carabinieri di Montegabbione ( Terni), con le mani e i vestiti sporchi di sangue. Aveva provato ad allontanarsi da Napoli, ma poi forse aveva capito di non avere scampo.

Credit: Facebook

I due convivevano da circa sei anni e avevano un bimbo di 4 anni, ma la loro relazione era giunta al capolinea e Iacomino questo non voleva accettarlo. Agli occhi di tutti, apparivano come una coppia tranquilla e senza problemi, ma tra le mura di casa le cose non era affatto così.

L’uomo è stato arrestato e accusato di omicidio volontario.

Morte Ornella Pinto: le parole del sindaco

Il Sindaco Luigi De Magistris, dopo quanto accaduto, ha voluto esprimere il cordoglio dell’intera comunità:

Credit: pixabay.com