Dramma ad Orvieto, bambino di. anni trovato a vagare in strada da solo, a piedi nudi, in piena notte: denunciati mamma e zio

Hanno deciso di denunciare la mamma e lo zio del bambino di 3 anni, trovato da solo in strada in piena notte. Nonostante la gravità della vicenda, ha avuto il lieto fine che tutti speravano, poiché il piccolo sta bene ed è potuto tornare nella sua abitazione.

Ora gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti, ma soprattutto il contesto familiare in cui il bimbo è inserito, visto che l’accaduto si sarebbe potuto concludere in maniera ben diversa.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti poche sere fa. Precisamente nel piccolo comune di Orvieto, in provincia di Terni.

Per le forze dell’ordine sembrava essere una serata come le altre. Non era accaduto nulla di insolito, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare ciò che stava per accadere.

Un passante ha notato il bimbo che vagava sulla strada completamente solo, a piedi nudi ed in lacrime. Era notte ed ovviamente, si è subito spaventato. Per questo ha chiesto l’intervento urgente degli agenti.

I carabinieri intervenuti sul posto, per prima cosa si sono assicurati delle buone condizioni del piccolo e solo successivamente, hanno iniziato a cercare i suoi familiari. La ricerca si è conclusa dopo pochissimo tempo.

Bambino di 3 anni solo in strada: la denuncia alla mamma e allo zio

Gli agenti hanno rintracciato la mamma e lo zio, che nel raccontare l’accaduto, hanno detto che il piccolo si era addormentato. Così stufi di stare in casa, avevano deciso di uscire per fare una passeggiata.

Hanno lasciato il bambino completamente da solo, in balia di ogni pericolo. Quando si è svegliato è subito uscito a cercarli. Ovviamente, vista la dinamica dei fatti, i due sono stati denunciati per abbandono di minore, poiché avrebbero dovuto vigilare il piccolo.

Inoltre, le autorità giudiziarie stanno anche indagando sul contesto familiare. Nonostante la gravità dell’episodio, il bimbo ora risulta stare bene e non ha riportato gravi conseguenze, ma solo grazie al tempestivo intervento del passante.