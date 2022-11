L'ex calciatore e allenatore spagnolo, Oscar Garcia Junyent ha perso sua figlia per via di un brutto male: il toccante addio sui social

Un dramma senza fine e assolutamente innaturale ha colpito la vita di Oscar Garcia Junyent, ex giocatore e attuale allenatore di calcio. Dopo mesi di lotta contro una brutta malattia, si è spenta per sempre la sua figlioletta. Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso mister, pubblicando una foto che lo ritrae insieme alla piccola e accompagnandola con uno struggente addio.

Credit: oscargarciajunyent – Instagram

Veder morire un figlio o una figlia è un episodio che la natura non dovrebbe prevedere e che non dovrebbe mai succedere. Tuttavia, la vita a volte è crudele e il destino sceglie persone che devono affrontare questa montagna insormontabile di dolore.

Qualche anno fa, precisamente nel 2019, il mondo del calcio mondiale si era stretto intorno a Luis Enrique, ex calciatore spagnolo e allenatore di diverse squadre prestigiose, compresa la nazionale del suo paese.

Sua figlia, la piccola Xana di soli 9 anni, volò in cielo pochissimi mesi dopo che le venne diagnosticato un osteosarcoma. Praticamente un tumore delle ossa, che nella maggior parte dei casi si manifesta proprio nei bambini e negli adolescenti, quando l’osso è in fase di crescita.

Ad annunciarlo in quel caso fu proprio Luis Enrique, che con un toccante post spiegava cosa era successo e diceva addio per sempre alla sua piccolina.

Quello di Oscar Garcia Junyent, come Enrique anche lui ex calciatore spagnolo che ha proseguito la sua carriera sulla panchina, è un destino tristemente simile.

Il toccante post di Oscar Garcia Junyent

Così come Xana, anche la figlioletta di Junyent aveva scoperto di essere affetta da un brutto male qualche mese fa. E come la figlia di Enrique, anche lei ha messo in campo tutte le sue forze per lottare.

Purtroppo a nulla sono servite per evitare un tragico destino, che alla fine l’ha portata via dall’affetto dei suoi genitori e di tutti coloro che le volevano bene.

Il suo papà, ex centrocampista di Barcellona, Valencia ed Espanyol ed ex allenatore di club importanti come Celta Vigo, Olympiacos e Watford, ha annunciato la sua scomparsa dedicandole uno struggente post sui social.

Una foto che li ritrae insieme, felici, prima che tutto questo male arrivasse a devastare le loro vite. “Vola alto amore mio“, ha scritto Garcia, ricevendo l’abbraccio virtuale da parte di tantissimi che hanno voluto mostrare a lui e alla sua famiglia la propria vicinanza.