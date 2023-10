Ha 29 anni ed ha partorito da sola nella sua stanza. Poi ha reciso il cordone ombelicale ed alla fine ha abbandonato il neonato sotto un’auto parcheggiata, vicino la sua abitazione. Le forze dell’ordine stanno facendo tutti gli accertamenti su questo grave episodio.

Per fortuna sia il piccolino, che la madre sono entrambi in buone condizioni di salute. Si trovano ricoverati in ospedale ed i medici stanno facendo il possibile per cercare di aiutarli, hanno ora disposto l’arresto per la mamma.

I fatti sono avvenuti all’alba di mercoledì 18 ottobre. Precisamente nel piccolo comune di Osilo, che si trova nella provincia di Sassari. La madre vive in quella stessa zona con i genitori ed i nonni.

Non si sa bene ancora come è potuto accadere, ma la giovane avrebbe partorito il suo bambino da sola nella sua stanza. Successivamente ha reciso il cordone ombelicale e poi è scesa in strada.

Ha lasciato il suo piccolino sotto una macchina parcheggiata ed alla fine è tornata nella sua abitazione. Sarebbe stata proprio la nonna svegliata dal trambusto a scoprire il bimbo che piangeva sotto l’auto.

Da qui è partita la disperata chiamata ai soccorritori, che sono presto intervenuti sul posto. Ora gli agenti stanno lavorando per capire i motivi che hanno spinto la ragazza a compiere un gesto del genere.

Neonato abbandonato: le condizioni

Il piccolo è stato trovato in ipotermia. Però grazie al tempestivo intervento dei sanitari, ora sta bene. Si trova ricoverato in ospedale e grazie alle cure dei medici, risulta essere già fuori pericolo.

Gli agenti molto probabilmente, grazie alla telefonata della nonna, sono riusciti a rintracciare la madre. Anche lei si trova ricoverata in ospedale e sta bene. Ha bisogno di cure dopo il parto, ma hanno deciso di arrestarla.

Le forze dell’ordine nel frattempo stanno facendo tutti gli accertamenti di routine. Vogliono capire i motivi che hanno spinto la giovane a compiere un gesto simile. Il piccolo ora è coccolato dai sanitari e dai Carabinieri intervenuti.