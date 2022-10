Una triste scoperta è quella fatta nella mattinata di ieri, martedì 25 ottobre, nel piccolo comune di Osnago. Un uomo di 80 anni chiamato Francesco Iantorno è stato trovato senza vita nella casa, ma prima di compiere il gesto estremo, ha tolto la vita di sua figlia 45enne.

Sono davvero tante le domande a cui gli inquirenti vogliono trovare una risposta. Soprattutto le motivazioni di questo gesto così estremo e straziante.

I fatti sono venuti fuori nella mattinata di ieri, martedì 25 ottobre. Precisamente in un appartamento di una palazzina, che si trova nel comune di Osnago, nella provincia di Lecco, in Brianza.

Il figlio allertato da alcune persone, ha provato prima a contattare il padre ed anche la sorella. Tuttavia, non avendo mai ricevuto una risposta, ha deciso di andare a controllare, ma è proprio a questo punto che ha scoperto una triste realtà.

L’uomo prima di tutto ha messo fine alla vita di sua figlia di 45 anni, Rossana, con un mix di farmacia. Poi quando ha visto che la donna era deceduta, ha deciso anche lui di togliersi la vita.

Francesco molto probabilmente era preoccupato per ciò che sarebbe accaduto alla figlia, quando lui non c’era più ed ha deciso di compiere quel gesto così estremo e straziante.

L’appuntamento di Francesco Iantorno e la figlia

L’uomo ha lavorato come dipendente comunale per diversi anni. La figlia purtroppo era disabile e per tutto questo tempo, lui ha fatto il possibile per cercare ad aiutarla.

Tuttavia, nella mattinata di martedì i due avevano un appuntamento nel centro di aiuto a Ronco Briantino, sempre in Brianza. I dipendenti del posto, preoccupati del loro non arrivo, hanno deciso di fare qualche telefonata.

Visto che nessuno riusciva a mettersi in contatto con lui, hanno allertato il figlio. Però è proprio l’altro ragazzo a fare la triste scoperta nella casa della famiglia. Ora saranno solo le indagini a far luce sull’accaduto.