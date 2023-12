Il Giudice ha disposto l’allontanamento di una 16enne dal suo fidanzato di 21 anni, perché secondo la madre, che ha denunciato tutto alle forze dell’ordine, lei era vittima di stalking. La ragazza però, ha cercato in tutti i modi difendere il suo fidanzato.

La donna separata e con altri due figli, che vive a Marsala, negli ultimi tempi era preoccupata per la situazione che stava vivendo la figlia. Non usciva più, aveva cambiato amicizie e vedeva che la relazione che stava vivendo non era sana.

Per questo nei giorni in cui la povera Giulia Cecchettin, risultava essere scomparsa con Filippo Turetta, ha deciso di denunciare tutto. Quando si è recata in caserma ha raccontato:

Mia figlia ha una relazione malata, è oppressa dalla gelosia patologia del suo fidanzato. Lui è aggressivo e possessivo, l’ha costretta costretta ad isolarsi dagli amici, la controlla ovunque.

Pretende di aver video e foto che dimostrino dov’è, spesso la obbliga a saltare la scuola, è entrato persino nel registro elettronico. Mia figlia è totalmente plagiata da lui, lei non lo capisce, ma io ho paura.

La ragazza però, ha negato ogni accusa della madre. Ha detto che con il 21enne, che lavora come addetto alle vendite di un supermercato, la relazione è sana e che sì, anche loro hanno delle discussioni normali, come ogni coppia.

16enne vittima di stalking: l’accusa di sua madre

Ha interrotto tutte le sue amicizie, ha cambiato anche modo di vestire. Niente più abiti attillati o scollati, solo felpe e maglie larghe. Lui non vuole neanche che mia figlia esca con me: ‘Può fare benissimo shopping online’, mi ha detto. Neanche dal cardiologo le ha consentito di andare perché era un uomo. Ma soprattutto è diventata chiusa e non parla più con nessuno. Lui spesso la fa piangere e la insulta, perché in passato ha avuto un altro ragazzo o perché non gli ubbidisce.

Il Giudice da quello che afferma il quotidiano La Repubblica, ha disposto il braccialetto elettronico per entrambi i ragazzi. Per lei per controllare la sua situazione.

Per il ragazzo invece, oltre a questo dispositivo, ha anche disposto il divieto di avvicinamento alla giovane per circa 300 metri ed il divieto anche di contattarla. La madre nel sentire la storia di Giulia Cecchettin e quando ha capito i segnali di allarme, ha deciso subito di denunciare ciò che stava vivendo la figlia.