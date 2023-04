L'aggressore ha avvicinato Paco Naval mentre parlava con amici in strada e lo ha freddato con una pugnalata al petto: shock in Spagna

Un episodio sconcertante si è verificato lo scorso week end in Spagna ed ha sconvolto il mondo del calcio. Paco Naval, giovane promessa del pallone, in forza alla squadra del Chipiona, è stato freddato in strada con una pugnalata in pieno petto. L’aggressore è stato già assicurato alla giustizia. Si indaga sul movente dell’insensato gesto che ha messo fine alla vita del 24enne.

Da brividi la ricostruzione che le forze di polizia del posto hanno fatto dell’aggressione.

A quanto pare il ragazzo si trovava nei pressi del centro di Chipiona, Sabato notte, a chiacchierare con alcuni suoi amici.

Improvvisamente un altro giovane si è avvicinato al gruppo, ha estratto un grosso coltello ed ha colpito in pieno petto Naval lasciandolo a terra agonizzante prima di fuggire via.

I ragazzi che erano insieme al calciatore lo hanno soccorso ed hanno subito effettuato la chiamata di emergenza. I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti ed hanno trasportato Paco al più vicino ospedale.

Dopo poche ore, tuttavia, il 24enne si è spento per sempre. Troppo grave la ferita da arma da taglio, che lo ha raggiunto in un punto vitale.

Stando a quanto riportato da alcuni media locali, pare che il responsabile del folle gesto si sia già costituito alle autorità e sia ora accusato di omicidio. Gli inquirenti ora indagheranno per cercare di far luce sul movente.

Cordoglio per la morte di Paco Naval

Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sul web. Tanti i club che hanno mostrato vicinanza alla famiglia del giovane calciatore. Il Chipiona, sui propri canali social ha scritto:

Non abbiamo parole, sembra un incubo, ma purtroppo è reale, il nostro giocatore Paco Naval Pérez ci ha lasciato, è morto questa mattina. Paco aveva solo 24 anni , una vita davanti a lui, le nostre condoglianze a tutta la sua famiglia e ai colleghi del nostro club, ragazzi, forza in questi tempi difficili.

Anche il Real Madrid, la società più vincente e prestigiosa di Spagna, ha scritto: