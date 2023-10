Sono state ore di angoscia quelle che nella giornata di martedì 17 ottobre hanno vissuto i familiari di una 20enne. Purtroppo l’hanno ritrovata ormai senza vita nel fiume Bacchiglione. Tutti speravano in un esito positivo, che purtroppo non c’è stato.

In queste ore sono in corso tutte le indagini del caso, ma per il momento l’ipotesi del gesto estremo sembra essere quella più plausibile. Non risultano esserci elementi a carico di terze persone.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di martedì 17 ottobre. Precisamente nella città di Padova, dove la ragazza viveva con i suoi cari.

Per il momento non è ancora chiaro se la giovane stesse vivendo un momento delicato o se ha avuto qualche problema che potesse far allarmare i suoi cari.

Tuttavia, nella giornata di martedì è uscita di casa, senza farne più ritorno. I suoi familiari si sono presto allarmati e dopo poche ore dalla sua scomparsa, hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Questi ultimi hanno avviato da subito tutte le indagini del caso. Il triste epilogo purtroppo è venuto fuori solo nel pomeriggio di mercoledì 18 ottobre. Quando gli agenti hanno trovato alcuni suoi effetti personali su una panchina che si trova nei pressi del Ponte San Nicolò.

Il ritrovamento della 20enne senza vita

Le forze dell’ordine con l’aiuto dei Vigili del Fuoco hanno perlustrato tutta la zona. I sommozzatori invece, si sono concentrati proprio dentro il fiume Bacchiglione.

Purtroppo è proprio dentro l’acqua che è emersa una triste realtà. I pompieri hanno trovato il corpo ormai senza vita della giovane, poco distante dal luogo in cui hanno trovato i suoi effetti personali.

L’ipotesi del gesto estremo al momento sembra essere quella più plausibile da parte delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulla triste vicenda. Ci saranno ora ulteriori aggiornamenti su questo episodio così grave.