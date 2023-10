Una svolta improvvisa è quella arrivata lo scorso venerdì 22 settembre è quella che è arrivata sulla scomparsa di Susanne Morphew, mamma 49enne. Era uscita per un giro in bici, ma non ha mai fatto rientro a casa dalla sua famiglia.

Sono passati 3 lunghi anni da quel giorno, il marito per un breve periodo si tempo è stato anche arrestato per il suo delitto, ma a causa di una mancanza di prove, le forze dell’ordine hanno deciso di rilasciarlo.

I fatti sono iniziati lo scorso 10 maggio del 2020. Precisamente nella contea in cui la donna viveva a Salida, in Colorado. La giovane madre era uscita in bici come suo solito.

Tuttavia, da quella che doveva essere una semplice passeggiata, non ha mai fatto ritorno dai suoi cari. Il marito Barry Morphew si è presto reso conto che la situazione era grave.

Per questo ha denunciato la sua scomparsa e gli agenti hanno avviato tutte le ricerche del caso. Hanno ritrovato la sua bicicletta nel giorno stesso in cui è sparita nel nulla, ma di lei nessuna traccia.

L’anno successivo, senza nemmeno ritrovare il corpo, gli agenti hanno anche indagato il marito per il suo delitto. Lo hanno anche arrestato, ma pochi mesi dopo, a causa di scarse prove nei suoi confronti, lo hanno rilasciato.

Il ritrovamento del corpo di Susanne Morphew

Lo scorso venerdì 22 settembre, mentre gli agenti stavano indagando su un altro caso, hanno ritrovato il corpo della donna. Era a circa 80 km dal luogo in cui hanno ritrovato la sua bici.

Al momento risulta essere ignota anche la causa che ha portato al suo decesso, ma soprattutto non ci sono indagati. Il marito dopo il suo rilascio, con il suo legale ha deciso di intentare una causa contro i pubblici ministeri. Il suo legale su questa novità ha dichiarato: