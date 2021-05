Veder morire un figlio è indubbiamente il dolore più grande che possa colpire un genitore, ancor più se ciò avviene in maniera totalmente inaspettata e improvvisa. Questo triste destino, purtroppo, è toccato alla famiglia del piccolo Diego Carpanese. Il bimbo, che aveva soltanto 6 anni, si è sentito male nella mattina di domenica scorsa, il 2 maggio, per un’emorragia cerebrale fulminante. Dopo i soccorsi tempestivi e tutti gli sforzi dei dottori per tentare di salvarlo, il piccolo è morto 24 ore più tardi nell’ospedale di Padova.

Era una domenica mattina come tantissime altre, quella scorsa, per la famiglia Carpanese. Lara, Silvio e i loro due bambini di 6 e 9 anni stavano consumando la colazione insieme, proprio come accadeva ogni giorno.

Nessuno di loro poteva prevedere e immaginare ciò che stava per accadere.

Il piccolo Diego ha iniziato a lamentarsi per dei forti dolori che lo stavano colpendo nella testa.

La madre, preoccupata, ha immediatamente contattato il pediatra che, capendo fin da subito la gravità della situazione, ha esortato i due genitori a far intervenire un’ambulanza con estrema urgenza.

Dopo l’arrivo dei medici del 118 e il successivo trasporto nel pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Padova, i dottori hanno tentato disperatamente di salvargli la vita.

Purtroppo, tutti gli sforzi e i tentativi di salvare la vita al piccolo Diego, sono stati vani. Dopo 24 ore di lotta estenuante, il bambino di soli 6 anni è stato dichiarato clinicamente morto. Una notizia che, come è naturale che fosse, ha devastato la sua famiglia.

Dall’autopsia disposta e svolta nei giorni successivi al decesso, è emerso che la causa del decesso è da attribuire ad una emorragia cerebrale.

I genitori di Diego Carpanese hanno acconsentito alla donazione dei suoi organi vitali

Nel mezzo del dolore e della disperazione senza fine di una famiglia distrutta per quanto accaduto, è arrivato un gesto tanto commovente quanto dignitoso. I genitori di Diego Carpanese hanno acconsentito all’espianto e alla donazione degli organi del loro piccolo. Decisione che, come hanno detto, magari servirà a salvare la vita di altri bambini in difficoltà.

Il funerale di Diego, bimbo dolce, solare, educato e amato da tutti, si è svolto nella mattina di oggi, sabato 8 maggio, nella chiesa di Abano Terme, cittadina in cui risiedeva.