Un terribile lutto ha colpito la comunità di Torreglia, in provincia di Padova. Purtroppo Irene Righetti, una ragazza di soli 19 anni, ha perso la vita 15 giorni dopo aver ricevuto la terribile diagnosi. I medici nei giorni di in cui è stata in ospedale hanno fatto il possibile, ma alla fine è arrivato il terribile decesso.

Una tragica ed improvvisa perdita, che ha scosso migliaia di persone. Da quando è venuta fuori la notizia, sul web sono apparsi moltissimi messaggi di cordoglio per la famiglia e per la giovane.

Secondo ciò che riportano alcuni giornali locali, i medici hanno scoperto che Irene era affetta da una forma acuta di leucemia. Hanno deciso di ricoverarla all’ospedale di Padova, per provare a salvarle la vita.

In quei giorni hanno fatto il possibile, ma nel pomeriggio di mercoledì 30 dicembre, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Purtroppo tutti i tentativi dei dottori, si sono rivelati vani.

La malattia l’ha strappata via dall’affetto dei suoi cari nel giro di pochi giorni dalla terribile diagnosi. La ragazza ha provato a lottare con forza e coraggio fino al giorno del suo decesso.

La comunità ora si è stretta vicino al dolore dei familiari, distrutti da questa tragica ed improvvisa perdita. I genitori sono molto conosciuti in tutta la zona ed infatti sul web sono apparsi molti messaggi di cordoglio, sia per la giovane che per tutti i suoi cari.

Irene Righetti morta pochi giorni la diagnosi: il racconto della madre e del padre

Irene era una studentessa, era molto brava ed infatti anche durante il suo ricovero ha continuato a studiare. A giugno di quest’anno avrebbe dovuto sostenere il suo esame di maturità.

Tutti l’hanno ricordata come una ragazza sempre educata e gentile. Aveva uno spirito creativo ed è per questo che ha deciso di iscriversi all’indirizzo di studi di Creatrice di Moda. I genitori distrutti dalla tragica perdita, hanno dichiarato: