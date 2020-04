Padova, si finge cieco e va in bici e in giro con il suo cane Padova, uomo si finge cieco e va in giro e a passeggio con il cane: la scoperta della Guardia di Finanza (VIDEO)

Nelle scorse ore, dalla Guardia di Finanza, è stato scoperto un uomo di sessantasei anni, che si fingeva cieco, per prendere la pensione di invalidità e che invece, è stato scoperto andare in bici e a passeggio con il cane. Gli agenti lo stavano seguendo e filmando da molto tempo e alla fine, lo hanno fermato e denunciato.

In base alle informazioni che sono state rese note, l’uomo da più di tredici anni prendeva una pensione di invalidità, per la sua disabilità.

Il fatto è accaduto a Este, in provincia di Padova e gli uomini della Guardia di Finanza, lo hanno controllato per diverso tempo.

Hanno scoperto che nonostante i divieti di questo periodo, il signore “si spostava in piena autonomia e in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, per le vie del paese, senza bastone né occhiali, passeggiando insieme al suo cane di piccola taglia ed attraversando, con sicurezza, le strade cittadine, utilizzando le strisce pedonali, talvolta, peraltro, sbiadite.”

L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine, dopo diverse indagini ed ora è stato anche denunciato per truffa aggravata. Il Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero, gli ha sequestrato tutti i suoi beni, per un valore di trecentocinquanta mila euro. I soldi che ha percepito in questi anni, da parte dell’Inps.

Il signore, nei confronti dello Stato e di tutti gli organi competenti, si fingeva cieco ed invece non lo era, poiché in tutto questo periodo, ha continuato ad uscire, senza nessun alcun problema.

E’ stato ripreso anche mentre percorreva una pista ciclabile di quindici chilometri, che costeggiava il fiume e mentre attraversava strade molto trafficate.

Insomma, portava il suo cane a passeggio per il paese, andava in macelleria, andava a fare la spesa e nonostante i divieti di questo periodo, lui ha continuato a fare la sua vita di sempre, uscendo dalla sua abitazione, senza comprovate esigenze.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.