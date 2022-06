Dolorosa tragedia in provincia di Padova, padre e figlia sono morti in un incidente stradale: hanno perso il controllo del loro scooter

Dolorosa tragedia a Correzzola, in provincia di Padova. Padre e figlia sono morti a seguito di un drammatico incidente stradale.

Alfredo Bergamasco e la figlia Elisa si trovavano a bordo di uno scooter e stavano percorrendo una strada del comune, quando hanno perso il controllo del mezzo a due ruote. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, sarebbero precipitati in un parcheggio, per poi finire schiantati contro il palo della segnaletica stradale.

La tragedia è accaduta lo scorso 27 giugno, intorno alle 18:00. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118. Elisa, 33 anni, purtroppo è morta sul colpo. Mentre il papà Alfredo è stato trasportato con immediata urgenza con elisoccorso in ospedale, dove si è spento poco dopo intorno alle 21:00.

Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per capire cosa abbia fatto perdere a padre e figlia il controllo dello scooter. Sembrerebbe che non ci siano altri mezzi coinvolti nello schianto o che potrebbero averlo provocato. Gli agenti hanno ipotizzato che Elisa ed Alfredo potrebbero essere usciti fuori strada a causa di una piccola distrazione alla guida.

Erano molto conosciuti, poiché gestivano una pizzeria a Chioggia. La ragazza di 33 anni si era trasferita a Monsole di Cona con il marito e la sua bambina di pochi anni, oggi travolti da un dolore inaspettato e straziante.

Sembrerebbe che il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente, nei pressi nell’ex trattoria di via Rebosola, sia sempre molto trafficato e pieno di curve. Gli alberi che costeggiano la carreggiata, in passato, hanno causato la morte di diversi conducenti, vittime di incidenti stradali.

La notizia della morte di padre e figlia ha gettato nello sconforto e nel dolore la famiglia, gli amici e tutti coloro che li conoscevano. Tante persone si sono strette al dolore dei loro cari, che non si aspettavano di dover vivere una tragedia simile.