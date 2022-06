Dramma a Treviso, dove la modella 26enne Sara Pegoraro è morta a seguito di un malore improvviso.

La giovane si è sentita male mentre si trovava vicino al supermercato Aldi, situato in viale della repubblica. È caduta in un fosso ed è stata ricoverata in ospedale.

I medici l’hanno sottoposta a tutte le cure necessarie e poi l’hanno dimessa. Sembrava che Sara Pegoraro si fosse ripresa, ma poco dopo è stata colpita da un malessere improvviso. Inutile il tentativo degli operatori sanitari del 118, è deceduta a soli 26 anni.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sembrerebbe che la giovane modella abbia assunto qualche sostanza, che avrebbe poi causato il successivo malore. La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per morte in conseguenza di altro reato e il sostituto procuratore ha richiesto gli esami del sangue. Quest’ultimi saranno fondamentali per capire quale tipo di sostanza Sara potrebbe aver assunto.

La tragedia è accaduta lo scorso 24 giugno nella sua abitazione di famiglia, dopo essere stata dimessa dall’ospedale. La sua mamma l’ha trovata senza vita ed ha lanciato subito l’allarme. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvare la 26enne.

Il dolore degli amici di Sara Pegoraro

Gli amici l’hanno salutata e ricordata, con molti commoventi post sui social, per la sua bellezza e la sua energia: “Un vulcano, una ragazza libera e solare, un diamante per sempre”. “Eri una persona speciale, chi ti conosceva lo sa. Avevamo già programmato la giornata ma tu purtroppo non sei venuta. Non ti dimenticherò mai”.

Lo scorso 17 giungo, la ragazza aveva pubblicato un post su Facebook, raccontando di una brutta esperienza avuta a Bologna: “Sto giro ho rischiato di lasciarci le penne, ma nemmeno colpa mia“. E ancora: “Grazie mamma per esserci sempre stata, pronta ad aiutarmi in ogni momento e per non avermi lasciata mai sola! Sei la mia ancora”.

Anche lo scorso anno si era ritrovata vittima di un incidente, era stata investita e lo scorso maggio si era sottoposta ad un’operazione allo scafoide.