Un vero e proprio dramma sociale si è verificato nei giorni scorsi a Potenza. Ieri mattina, infatti, i Carabinieri hanno fatto irruzione in un appartamento, trovando i corpi senza vita di padre e figlia. A lanciare l’allarme alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con loro e alcuni vicini, che hanno sentito nei giorni scorsi un cattivo odore provenire da quella casa.

Si chiamavano Giovanni Serrano e Lucia Giovanna Serrano le due persone che nella mattinata di ieri, giovedì 20 aprile, sono state trovate prive di vita all’interno di un appartamento di una palazzina situata in via Zara a Potenza, in Basilicata.

Si tratta di un uomo anziano e di sua figlia, che avevano rispettivamente 91 e 62 anni e che vivevano insieme in quella casa.

Stando a quanto riportato, da tempo i due non si vedevano in giro e non uscivano quasi mai dall’abitazione. Avevano anche interrotto i rapporti con conoscenti e parenti.

Proprio alcuni familiari, preoccupati dal fatto che i due non rispondessero alle telefonate, hanno lanciato l’allarme ai Carabinieri.

Anche alcuni vicini di casa hanno dichiarato che nei giorni precedenti si era preoccupati del cattivo odore proveniente dall’interno della casa.

Ieri mattina i militari dell’arma sono arrivati sul posto ed hanno forzato il portone di ingresso per poter entrare. All’interno, la macabra scoperta dei corpi senza vita e ormai in stato di decomposizione di padre e figlia.

Come sono morti padre e figlia

I Carabinieri hanno potuto solo accertare il decesso dei due ed effettuare i primi rilievi.

Sul posto anche i soccorritori e il medico legale. Quest’ultimo ha effettuato una prima ispezione cadaverica esterna, che sicuramente verrà seguita da un esame autoptico più approfondito.

L’autopsia aiuterà ad accertare innanzitutto le cause dei decessi, che in primo luogo sembrerebbero essere state naturali. Ma anche e soprattutto la data dei decessi, che dovrebbe risalire a non più di qualche giorno fa. Seguiranno aggiornamenti su questa tragica vicenda.

LEGGI ANCHE: Bruna Brunatto, 82 anni, cade da una scala in giardino e batte la testa. L’anziana è deceduta nella stessa tragica maniera in cui, 4 anni fa, si spense anche suo figlio, l’allora 39enne Emanuele Colombino.