Un episodio davvero drammatico è quello avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 10 giugno. Purtroppo una 27enne, per motivi ancora da capire, si è tolta la vita gettandosi da un ponte. I medici dopo averla recuperata, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale, ma è proprio qui che ha esalato il suo ultimo respiro.

I traumi riportati dopo la caduta per lei sono risultati essere fatali. Le forze dell’ordine ora stanno cercando di capire cosa è successo, anche dai racconti dei testimoni.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nella mattinata di ieri, venerdì 10 giugno. Precisamente sul ponte di Corleone, comune in cui viveva.

In realtà C.B. era originaria di Palermo, ma si era trasferita in questo paese già da diverso tempo. Alcuni automobilisti in un primo momento l’hanno vista passeggiare sulla carreggiata e non sembrava esserci nulla di strano in lei.

Tuttavia, nel giro di pochi secondi l’hanno vista arrampicarsi sulla rete, che è stata messa proprio per evitare episodi simili e gettarsi nel vuoto. I testimoni hanno avvisato tempestivamente le forze dell’ordine.

Sul posto oltre ai carabinieri, sono arrivati anche i vigili del fuoco. Uno di loro è riuscito a raggiungere la ragazza, che era in mezzo alla vegetazione ed ha visto che respirava ancora.

Il decesso della 27enne dopo il tempestivo trasporto in ospedale

Sono riusciti a liberarla dopo diversi minuti e da qui è partito il viaggio verso l’ospedale più vicino. Tuttavia, è proprio all’interno della struttura ospedaliera che il suo cuore ha cessato di battere. Troppo gravi i traumi riportati dopo la caduta.

Le forze dell’ordine al momento stanno indagando sull’accaduto, ma soprattutto vogliono capire le motivazioni che l’hanno spinta a compiere un gesto così estremo. Gli automobilisti non avrebbero mai immaginato di assistere ad una cosa del genere.

La notizia si è diffusa molto velocemente in tutta la cittadina e da quel momento sono davvero tanti i messaggi pubblicati sui social dai suoi amici e conoscenti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.