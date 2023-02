Un altro gravissimo episodio è quello avvenuto nella giornata di giovedì 9 febbraio, nella provincia di Palermo. Una madre ha portato la sua bambina di soli 20 mesi in ospedale, dopo che si era sentita male mentre era a casa degli zii, per poche ore.

I medici sin da subito l’hanno sottoposta a tutti i controlli di routine, ma è solo dopo le analisi che è emersa la positività ad una sostanza stupefacente. Più precisamente Marijuana.

Stando alle informazioni rese note da i diversi quotidiani locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di giovedì 9 febbraio. Precisamente all’ospedale Di Cristina di Palermo, noto anche come ospedale dei Bambini.

La madre ha portato la figlia d’urgenza in pronto soccorso ed ha raccontato ai dottori che l’aveva lasciata a casa degli zii per poco tempo, ma è proprio lì che si è sentita male.

I dottori l’hanno sottoposta a tutte le cure del caso, ma è proprio dalle analisi che è venuta fuori la triste verità. Purtroppo non si sa come abbia fatto, ma ha ingerito una sostanza stupefacente, precisamente Marijuana.

La madre si è subito detta estranea all’accaduto, poiché in casa loro non hanno cose del genere. Di conseguenza sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che ora stanno indagando.

Bambina di 20 mesi ingerisce marijuana, le indagini

Gli agenti arrivati sul posto ora stanno vagliando tutta la situazione. Infatti hanno interrogato sia i genitori, che gli zii della piccola, per capire come possa aver ingerito quella sostanza.

Lo scorso anno in quella struttura, sono stati per 18 i casi registrati. Questo invece, è il primo di questo nuovo anno.

La madre della bimba si è detta estranea ai fatti sin da subito. Ha detto che aveva lasciato la figlia a casa degli zii e che non sa come possa aver avuto contatti con quella sostanza. Per fortuna l’episodio non ha avuto conseguenze gravi. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla triste vicenda.