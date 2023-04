Sono in corso tutte le indagini per la triste vicenda che ha visto coinvolta una bambina di un anno, che dalle analisi dei medici, è risultata positiva alle sostanze stupefacenti. Per fortuna grazie alle cure tempestive a cui l’hanno sottoposta, ora sta bene.

Ovviamente i sanitari hanno allertato d’urgenza anche le forze dell’ordine, che stanno cercando di capire come la piccola sia entrata in contatto con quelle sostanze.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono emersi solo nella giornata di venerdì 7 aprile. Precisamente all’ospedale Di Cristina, che si trova nella città di Palermo.

I primi a portare la bimba in pronto soccorso, sono stati proprio i genitori. Piangeva disperatamente ed entrambi hanno capito che stava male. Si sono allarmati e di conseguenza, dopo averla fatta salire in auto, l’hanno portata in nosocomio.

Una volta qui i medici l’hanno sottoposta a tutti i controlli di routine. Tuttavia, è proprio dalle analisi che è emersa una triste e straziante verità. La bimba era positiva alle sostanze stupefacenti, più precisamente marijuana.

Probabilmente l’ha ingerita e questo, le ha provocato il grave malessere. Vista la gravità dei fatti, i dottori l’hanno sottoposta a tutte le cure del caso.

Bambina di un anno in ospedale: le indagini

Per fortuna ora non risulta essere più in pericolo di vita. Di conseguenza i medici, a breve potranno anche darle la possibilità di tornare nella sua abitazione.

Tuttavia, gli agenti intervenuti hanno avviato tutte le indagini del caso. Hanno sottoposto ad interrogatorio entrambi i genitori, ma nessuno di loro ha saputo dare una risposta su come la piccola sia entrata in contatto con quella sostanza.

Per avere un quadro completo di tutta la situazione, hanno anche disposto una perquisizione nella casa della famiglia. Però, per il momento non sono emerse informazioni importanti su cosa hanno trovato. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo straziante episodio.