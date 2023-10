Il dramma del bambino di 4 anni morto in casa: ha avuto problemi respiratori negli ultimi giorni

Gli agenti intervenuti nella casa della famiglia del bambino di 4 anni deceduto, al momento stanno facendo tutte le indagini del caso. Il pm visto come si sono svolti i fatti, ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo del piccolo, per capire cosa è accaduto nell’abitazione.

Questa perdita così improvvisa e straziante ha spezzato il cuore di ben due comunità, quella in cui viveva, ma anche quella da dove provenivano i suoi genitori.

Si chiamava Leonida Francesco Gullo ed avrebbe compiuto 4 anni tra poche settimane. Quella mattina la madre era andata a svegliarlo come sempre, ma è solo dopo essersi avvicinata a lui, che si è resa conto che non respirava più.

Il dramma si è consumato nella mattina di lunedì 16 ottobre. In una masseria che si trova in contrada San Giovanni Sgadari, a Petralia Soprana, in provincia di Palermo.

La mamma quando è entrata nella stanza per svegliare il suo bimbo, si è resa conto che in realtà non respirava più. Da qui è partito il disperato allarme ai sanitari, che sono presto intervenuti nella casa.

Il padre gli è andato in contro. Quando sono arrivati i medici hanno trovato la madre con il figlio tra le braccia, quasi esanime. Hanno avviato da subito le manovre di rianimazione, però alla fine è deceduto mentre lo stavano trasportando in ospedale.

Le indagini per il decesso del bambino di 4 anni

Gli inquirenti sono presto intervenuti sul posto. I genitori affermano di aver sentito uno strano odore di gas. Nella casa sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno trovato una piccola fuori uscita di quella sostanza da una bombola presente in casa, ma non dovrebbe essere questa ad aver causato il decesso.

Il corpo del piccolino è stato trasferito al Policlinico di Palermo. Il medico legale da un primo esame esterno, non hanno trovato segni di violenza.

I genitori ascoltati dagli inquirenti, hanno affermato che negli ultimi giorni ha avuto dei problemi respiratori. Tuttavia, ora sarà solo l’autopsia a dare delle risposte concrete su cosa è successo a questo bambino.