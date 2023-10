Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella prima mattina di ieri, lunedì 16 ottobre, in una masseria. Purtroppo a causa di una fuga di gas, un bambino di 4 anni è deceduto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale.

Gli inquirenti intervenuti in queste ore sono a lavoro per capire cosa è successo e soprattutto come sia potuto accadere un dramma del genere. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella prima mattina di lunedì 16 ottobre. Precisamente in una masseria che si trova in contrada San Giovanni Sgadari, a Petralia Soprana, in provincia di Palermo.

Da ciò che è emerso i due genitori quella stessa mattina avevano chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco in casa. Questo perché sentivano uno strano odore di gas, ma non capivano da dove proveniva.

La madre però, una volta essersi recata nella camera per svegliare il suo bimbo, si è resa conto che non respirava più. Da qui la disperata chiamata ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

I soccorritori hanno trovato la donna con il suo piccolo tra le braccia, quasi esanime. Con la speranza di poterlo salvare, li hanno fatti subito salire ed hanno avviato sin da subito tutte le manovre di rianimazione.

Il decesso del bambino di 4 anni e le indagini del caso

Tuttavia, è proprio durante il tragitto tra la casa e l’ospedale, che il cuore del piccolo ha cessato di battere. Lo hanno trovato in arresto cardiaco e purtroppo non ce l’ha fatta.

Come da prassi in questi casi, sul posto sono arrivate d’urgenza anche le forze dell’ordine. Questi ultimi coordinati dalla Procura, hanno avviato da subito tutte le indagini del caso. Il pm sta decidendo se disporre o meno l’autopsia sul corpo.

Dalle prime indagini è emerso che la stessa famiglia quella mattina aveva chiamato i Vigili del Fuoco. Questo perché sentivano uno strano odore di gas. Ora le squadre dei pompieri sono a lavoro per capire se c’è un collegamento tra il decesso del piccolo e la strana fuga.