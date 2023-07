Palermo, Francesca Marchioni di 61 anni trovata morta dentro l'ascensore del palazzo in cui viveva

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella mattina di mercoledì 26 luglio, nella città di Palermo. Si chiamava Francesca Marchioni la donna di 61 anni, che è stata trovata senza vita nell’ascensore di un palazzo.

Gli inquirenti intervenuti al momento sono a lavoro per capire come è deceduta e soprattutto come mai l’ascensore si è bloccato tra il primo ed il secondo piano di quella palazzina.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella tarda mattina di mercoledì 26 luglio. Precisamente in un condominio che si trova in via Oreto, che si trova nella città di Palermo.

I primi a lanciare l’allarme sono stati proprio alcuni abitanti di quella palazzina, poiché avevano notato qualcosa di strano. Per questo hanno chiamato tempestivamente i sanitari.

I medici intervenuti però, per la donna non hanno potuto fare più nulla. La 61enne era ormai senza vita dentro l’ascensore, che era rimasto bloccato tra il primo ed il secondo piano. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per aprire le porte.

Di conseguenza, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Tuttavia, la causa che ha portato alla sua improvvisa scomparsa al momento risulta essere ancora ignota. Saranno solo le ulteriori indagini e gli accertamenti a capire cosa è successo.

Francesca Marchioni deceduta: le indagini

Sul posto sono intervenuti d’urgenza le forze dell’ordine, che vista la dinamica dell’accaduto hanno deciso di avviare tutte le indagini del caso.

Per ora le ipotesi prese in considerazioni dagli inquirenti sono quella del black out o di un guasto. Alcuni residenti di quello stesso palazzo, hanno detto: “Non abbiamo avuto problemi di distacchi di luce nella giornata!”

In tutto il capoluogo siciliano sono divampati diversi incendi, che ovviamente stanno portando a diversi problemi. Alcuni quotidiano affermano che i pompieri hanno trovato la donna deceduta, in una posizione in cui stava cercando di aprire la porta con forza.