Un episodio davvero straziante è quello che è accaduto in un ospedale nella città di Palermo. Due gemellini appena nati sono risultati positivi ad una sostanza stupefacente e poco dopo il parto, la madre ha deciso di lasciarli e di andare via, senza riconoscerli.

Sull’accaduto è stata avvisata la stessa Procura dei Minori, che ha quindi deciso di affidarli alla stessa struttura ospedaliera, in attesa che le loro condizioni di salute risultino stabili.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nei giorni scorsi. Precisamente all’ospedale Buccheri La Ferla, che si trova nella città di Palermo.

La donna con problemi di tossicodipendenza, si era recata in nosocomio per partorire. I due bambini un maschietto ed una femminuccia, ora sono ancora ricoverati, poiché poche ore dopo esser venuti al mondo, sono risultati positivi alla cocaina.

La madre ha deciso di lasciarli in ospedale. Questo perché avendo quel tipo di problema ed anche perché non avendo alcuno appoggio esterno, come familiari o compagno, non può prendersi cura di loro.

I medici hanno provveduto subito ad allertare la Procura dei Minori. Di conseguenza, hanno deciso di affidarli al direttore sanitario della struttura. Ora sono sotto stretta osservazione.

Gemellini abbandonati e positivi ad una sostanza stupefacente: cosa è emerso sulla madre

La donna ora ha a disposizione circa 10 giorni per cambiare idea. Nel caso in cui decida di prendersene cura, può tornare in ospedale e riconoscerli. Ovviamente ha sempre la precedenza. Vista la positività a quella sostanza, le condizioni dei bambini desterebbero grande preoccupazione.

Nel caso in cui decida di non prenderli con sé, saranno dichiarati adottabili. Nel frattempo in città è scattata una vera e propria gara di solidarietà. Sono davvero tante le persone che si stanno facendo avanti, anche solo portando oggetti utili per i bambini.

Dalle indagini inoltre, è emerso che la madre ha avuto altri figli, che non ha mai riconosciuto. Sono tutti dati in adozione ad altre famiglie.