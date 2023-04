Un episodio che ha dell’incredibile è quello che è avvenuti negli ultimi giorni all’ospedale Buccheri La Ferla, di Palermo. Una coppia di genitori ha provato a fuggire dal nosocomio con la loro neonata, nata da sole 48 ore, senza attendere le dimissioni dei medici.

I sanitari però, sono riusciti a fermarli in tempo e quindi, a prendere la bambina ed affidarla ai servizi sociali. Dopo pochi minuti di tensione con la polizia, è emersa la triste realtà.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nei giorni scorsi. Precisamente all’ospedale Buccheri La Ferla, che si trova a Palermo. In realtà però i due genitori, erano partiti in auto da Agrigento.

Non si sa bene per quale motivo, ma al loro arrivo in nosocomio, quando i medici hanno chiesto alla donna i controlli di routine che si effettuano in gravidanza, lei ha risposto di non averli mai fatti.

Inoltre, la cosa che ha insospettito di più i dottori, è proprio che il neo papà ha confessato ad un’infermiera, che la compagna aveva assunto dei farmaci poche ore prima del parto.

Per fare dei controlli ulteriori, hanno deciso di non dimetterli subito. Tuttavia, la coppia quando ha capito la situazione, hanno provato a fuggire con la loro bimba tra le braccia.

L’intervento degli agenti per la neonata che stava per essere portata via dai genitori

I medici hanno chiesto subito l’intervento delle forze dell’ordine. Ci sono stati minuti di grande tensione, ma che per fortuna gli agenti sono presto riusciti a calmare. Così hanno chiesto l’intervento degli assistenti sociali.

Dai controlli dei poliziotti, è emerso che i due genitori in realtà avevano anche altri due figli, che però gli erano stati tolti, poiché i due non sono in grado di stabilire un ambiente idoneo per i bambini.

Vista la gravità della situazione, il Tribunale ha deciso di prendersi carico anche di questa neonata. La madre ha il permesso di vederla ed anche di allattarla, ma ora saranno solo le ulteriori indagini a far capire cosa fare e se lasciare che la piccola vada a vivere con i genitori.