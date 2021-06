Tragedia a Palermo: in seguito a un incidente tra un’auto e uno scooter, infatti, sono morti due fidanzati, che si sarebbero sposati a breve. La coppia viaggiava sullo scooter di grossa cilindrata quando all’improvviso, per causa che sono ancora da accertare, si è scontrata contro una macchina. Carmelo Granata di 37 anni e Virginia Calvaruso di 29 anni non ce l’hanno fatta.

L’incidente ha avuto luogo sulle rampe nei pressi di via Ernesto Basile, vicino allo svincolo della circonvallazione verso Trapani. L’uomo di 37 anni e la donna di 29 anni che viaggiavano sul loro scooter sono morte nel terribile incidente avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 3 giugno.

Le due vittime viaggiavano a bordo di uno scooter Piaggio Beverly, che si è scontrato contro una Bmw X3. La coppia doveva sposarsi a breve: lui era dipendente del Comune di Misilmeri e l’Amministrazione Comunale lo ricorda con una nota:

Una terribile tragedia si è abbattuta sulla nostra comunità. Stamattina in un tragico incidente stradale presso lo svincolo di via Ernesto Basile a Palermo, sono venuti a mancare la misilmerese Virginia Calvaruso di 29 anni e Carmelo Granata di 37, dipendente del nostro servizio rifiuti. I due fidanzati si sarebbero dovuti sposare a breve. La nostra amministrazione sconvolta da questa notizia, si stringe al dolore delle famiglie Calvaruso e Granata.

Incidente tra un’auto e uno scooter a Palermo: la ricostruzione dello schianto

L’impatto tra i due mezzi ha avuto luogo poco dopo mezzogiorno, vicino alla cittadella universitaria della città siciliana. Lo schianto è stato violento e le vittime sono state sbalzate a metri di distanza.

Subito il personale sanitaria ha prestato i primi soccorsi, ma il personale del 118, arrivato sul posto con diversi mezzi, non ha potuto far niente per salvare la coppia. Sul luogo anche i Carabinieri e gli agenti di Polizia per deviare il traffico. Mentre la Polizia Municipale ha fatto tutti i rilievi del caso e sarà compito degli agenti ricostruire la dinamica dell’incidente.