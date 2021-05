Sono momenti difficili ed angoscianti quelli che stanno vivendo i genitori della piccola Margarita, la bimba di 5 anni morta dopo esser precipitata in mare. Il papà dopo il dramma, ha deciso di parlare e di raccontare la scena che si è trovato davanti. La vicenda è stata straziante per tutta la comunità.

Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di sabato 22 maggio. Esattamente a Palinuro, nel Cilento, in provincia di Salerno.

Tutta la famiglia era venuta dalla Germania, per passare un weekend all’insegna del relax e della spensieratezza. Per quelle persone era la prima vacanza da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo.

In quella giornata stavano percorrendo il percorso di trekking, che costeggia il porto. All’improvviso, è proprio durante quei minuti, che la bimba è sfuggita al controllo dei genitori ed è scivolata.

È precipitata in mare, per un’altezza di circa 30 metri. I genitori erano dietro di lei. Il papà teneva tra le braccia il fratellino più piccolo e la madre non è riuscita a riprenderla. Non hanno potuto far nulla per salvarla.

La coppia è andata subito al porto ed hanno chiesto aiuto al proprietario di un’imbarcazione. Quest’ultimo quando ha capito la gravità della situazione, ha chiesto l’intervento della Guardia Costiera. Gli agenti sono riusciti a recuperare il corpo della piccola, ma era ormai senza vita.

Le prime parole del papà della piccola Margarita dopo la sua morte

Il quotidiano locale il Mattino di Salento, ha raccontato che l’uomo, colpito dalla tragica perdita, era sotto shock per l’accaduto. Infatti, ai soccorritori ha raccontato:

L’ho vista scivolare e poi cadere nel vuoto come una pietra, davanti a me si è aperto l’inferno!

Ovviamente le forze dell’ordine al momento stanno indagando su questo tragico episodio. Tuttavia, dalle prime informazioni emerse, il tutto sembrerebbe essere stato una tragica fatalità. Gli agenti stanno cercando di capire se quei percorsi sono sicuri per i turisti e tutti gli abitanti.