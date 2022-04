Una storia davvero bella è quella che abbiamo deciso di raccontarvi oggi. I protagonisti sono una coppia, Pam e suo marito Gary Willis. Hanno scelto di adottare 7 bambini rimasti orfani, visto che i loro 5 figli ora sono adulti e possono aiutarli in questa avventura.

I fatti sono iniziati nel 2019. La giovane mamma di 50 anni, era in casa ed era impegnata nelle solite faccende domestiche.

Ad un certo punto ha avuto la possibilità di sedersi. Ha iniziato a perdere tempo con il suo cellulare e proprio mentre scorreva la home di Facebook, si è imbattuta nella triste storia di questi bambini.

Purtroppo i 7 fratelli, di età compresa tra i 15 e 3 anni, erano rimasti orfani. I genitori avevano avuto un incidente ed erano morti sul colpo. Non avevano altri parenti che potevano occuparsi di loro.

In quelle settimane erano in affido da una famiglia, ma non potevano rimanere lì molto a lungo. Pam sin da subito si è interessata a loro. Insieme al marito avevano preso in adozione temporanea dei bambini, ma non avevano mai pensato di tenerli per sempre.

Questa vicenda però l’ha scossa particolarmente e da quel momento, non ha mai smesso di pensare a quei piccoli. Ha deciso di chiamare l’assistente sociale ed è proprio a quel punto che ha avuto altre notizie strazianti.

I traumi riportati dai bambini adottati da Pam e Gary

La donna ha scoperto che purtroppo i genitori avevano problemi con l’alcol. Infatti i loro bimbi avevano dei traumi difficili da dimenticare. Tuttavia, la coppia non aveva intenzione di mollare e per mesi si sono sottoposti a controlli e visite per portarli a casa.

Pam ha raccontato che sono riusciti ad accoglierli a fine 2019. Si chiamano Adelino ha 15 anni, Ruby 13, Aleecia 9, Anthony 8, Aubriella 7, Leo 5 e Xander 4.

I più piccoli sin da subito si sono mostrati felici della nuova famiglia. Desideravano solo ricevere amore. I tre più grandi hanno avuto bisogno di tempo, ma grazie anche all’amore dei loro fratelli maggiori ora sono felici. La storia di questa famiglia dovrebbe essere un esempio per tutti.