Il nuovo anno si è aperto con tanto dolore e tanta tristezza nel comune di Vasto. La piccola Pamela Battaglia ha perso la vita a soli 8 anni, il giorno di Capodanno.

Ha iniziato ad accusate un forte malessere e la sua famiglia ha subito allarmato i soccorsi. A nulla sono servite le manovre di rianimazione e il tempestivo trasporto in ospedale. Pamela Battaglia è morta a seguito di un arresto cardiocircolatorio. Nei giorni precedenti, aveva avuto la febbre.

Oggi il suo papà ha sporto denuncia contro ignoti e chiesto alla Procura di indagare, affinché venga fuori la causa certa del decesso della sua bambina. Pamela stava bene, non aveva nessuna patologia pregressa.

Si è deciso di non procedere con l’esame autoptico, poiché come spiegato dal legale di famiglia, c’è stato l’intervento dei sanitari. Ma il padre della bimba di 8 anni non riesce a darsi pace e chiede solo che venga chiarito ogni suo dubbio e che la Procura ricostruisca la dinamica dei fatti.

Noi non vogliamo accusare nessuno, ma il padre vuole che la Procura accerti i motivi per cui la bimba è deceduta. L’autopsia non è stata predisposta in precedenza perché la morte è stata certificata, dal momento che c’è stato l’intervento dei sanitari pubblici. Il padre vuole avere l’assoluta certezza che nulla sia andato per il verso sbagliato e che si sia davvero trattato di una terribile fatalità. Per quanto la tragedia sia stata immane, ci auguriamo che si sia trattato di un evento inevitabile. Vanno comunque disposti tutti gli accertamenti del caso e mi auguro che la Procura, come sono certa, adotterà tutti i necessari provvedimenti.