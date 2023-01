Una comunità sconvolta per quanto accaduto la mattina di Capodanno, la piccola Pamela Battaglia è morta a seguito di un malore improvviso

Una tragedia senza fine, quella che è accaduta a Vasto il giorno di Capodanno. Una bambina di soli 8 anni, di nome Pamela Battaglia, ha perso la vita a seguito di un malore improvviso.

Tutto è iniziato intorno alle 7:00 del mattino del 1 gennaio 2023. La piccola Pamela Battaglia ha iniziato a sentirsi male, mentre si trovava all’interno della sua abitazione insieme alla sua famiglia. Sembra, secondo le prime notizie diffuse, che nei giorni precedenti aveva avuto la febbre.

I parenti hanno subito lanciato l’allarme al 118 e poco dopo, gli operatori sanitari hanno raggiunto l’abitazione. I paramedici hanno subito capito la gravità della situazione e così hanno deciso di richiedere l’intervento di un elisoccorso. Nonostante la tempestiva corsa in ospedale, non c’è stato nulla da fare per la bambina di 8 anni.

I medici hanno lottato a lungo e praticato tutte le manovre di rianimazione, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. La piccola Pamela ha perso la vita per colpa di un arresto cardiocircolatorio.

Nessuno riesce ancora a credere alla scomparsa della piccola Pamela Battaglia

La famiglia è devastata da quanto accaduto, così come l’intera comunità, che sta cercando di mostrare loro affetto e vicinanza.

Anche il Primo cittadino ha voluto commentare quanto accaduto, parlando a un nome di tutti gli abitanti.

Mi stringo con immenso dolore accanto ai familiari della piccola Pamela di soli 8 anni che questa mattina è arrivata in cielo. Possano loro trovare conforto e pace dinanzi a questa immane tragedia he ha sconvolto le loro vite. E a te, piccolo Angelo, dico… Vola in alto e proteggi e prenditi cura della tua famiglia.

In poche ore, la notizia ha raggiunto l’intera Italia. Come si può perdere la vita così, a soli 8 anni? I funerali sono previsti per oggi, 2 gennaio 2023, alle ore 15:30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore.