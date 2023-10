Si è celebrato nella giornata di ieri e nella chiesa di San Martino a Monterotondo il funerale di Pamela Pelle, la moglie del ristoratore romano Vincenzo Rinaldi, scomparsa pochi giorni dopo il suo terzo parto. Una folla commossa ha partecipato alle esequie e tra i tanti anche Ilary Blasi.

“Purtroppo è arrivato il giorno del tuo ultimo saluto“. Con queste parole, nella giornata di sabato, Vincenzo Rinaldi annunciava data e luogo in cui si sarebbe celebrato il funerale di sua moglie.

Il rito funebre si è tenuto nella mattinata di ieri, lunedì 16 ottobre, nella chiesa di San Martino a Monterotondo, alla presenza di tantissime persone che hanno voluto abbracciare da vicino una famiglia rimasta senza quella che lo stesso Rinaldi aveva definito “colonna portante”.

Credit: Corriere della Sera

Silenzi affranti alternati a lunghi e commossi applausi. Palloncini bianchi e rossi a forma di cuore che si sono librati in aria e la canzone “Ovunque sarai” di Irama ad accompagnare il feretro all’uscita dalla chiesa.

A celebrare la messa è stato don Sergio, che nell’omelia ha dedicato parole dolcissime alla donna, il cui ricordo rimarrà per sempre vivo nella mente e nel cuore del marito e dei figli.

Tra i presenti, tantissimi, come riporta il Corriere della Sera, c’era anche Ilary Blasi.

Si indaga sulla morte di Pamela Pelle

Nel frattempo è stata aperta un’indagine per omicidio colposo da parte della procura di Tivoli. Ciò è avvenuto a seguito della denuncia recapitata ai Carabinieri da Vincenzo Rinaldi, il marito di Pamela Pelle, che vuole andare a fondo alla vicenda e capire cosa sia accaduto con esattezza alla donna.

Secondo lui potrebbero esserci stati degli errori da parte dei medici visto che, a detta sua, l’hanno dimessa troppo presto dall’ospedale nonostante lamentasse dei forti malesseri e avesse delle copiose perdite di sangue.

La 39enne è deceduta pochissimi giorni dopo aver dato alla luce la piccola Vittoria, terza figlia avuta dal noto ristoratore.

Il Policlinico Gemelli, in un comunicato diramato nei giorni successivi al decesso della donna, ha affermato che “sulla base degli elementi complessivamente disponibili, che la morte della signora sia avvenuta per cause naturali, non prevenibili né ricorrendo al prolungamento della ospedalizzazione, né ampliando il ventaglio della terapia prescritta a domicilio“.