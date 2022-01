Sono in corso tutte le indagini per la morte del noto attore Paolo Calissano, di 54 anni. Da ciò che è emerso, il suo cuore aveva ormai cessato di battere diversi giorni fa. La salma è in obitorio per poter procedere con l’autopsia.

Una perdita drammatica e straziante che ha scosso tantissime persone del mondo dello spettacolo. In tanti infatti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

La drammatica scoperta è avvenuta nella serata di giovedì 30 dicembre, intorno alle 23. La prima a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine è stata proprio la sua fidanzata.

Quest’ultima non riusciva a mettersi in contatto con lui da diverso tempo. Per questo ha chiesto agli agenti di andare a controllare nell’abitazione in zona Balduina, a Roma. Infatti è proprio all’interno di quella casa che è emersa la triste realtà.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la morte dell’attore sia riconducibile ad un mix letali di farmaci. Tuttavia, ora bisognerà capire se si sia trattato di suicidio o se il decesso sia avvenuto involontariamente. Questo perché sul comodino e sparse per la casa c’erano diverse scatole di medicine e psicofarmaci.

Paolo Calissano a causa di tutti i problemi che ha avuto in passato, soffriva di depressione ormai da diverso tempo.

La carriera di Paolo Calissano e la condanna

Nell’abitazione è arrivata anche un’ambulanza, ma i medici intervenuti non hanno potuto far nulla per salvarlo. Infatti il medico legale ha potuto solo constatare il suo decesso. Sul corpo inoltre, non sembrano esserci segni di violenza.

Il famoso attore ha iniziato la sua carriera nel teatro. Però tra gli anni 1999 e 2000 è riuscito ad avere ruoli importanti in molte fiction. Come per esempio, ‘Vivere’, ‘Dottoressa Gio’ e ‘Linda e il Brigadiere.’

Nel 2005 è stato il protagonista di un episodio drammatico. La ballerina brasiliana Ana Lucia Bandeira è stata trovata senza vita nella sua abitazione, a causa di un’overdose da cocaina. L’attore, che le aveva dato la droga, è stato condannato a 4 anni di reclusione. Inoltre, nel 2008 è risultato positivo alla cocaina durante le analisi per un incidente stradale.