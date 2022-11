L’ennesimo incidente stradale con un bilancio molto triste si è verificato sulle strade italiane nella tarda serata di ieri, giovedì 3 novembre. Un uomo di soli 31 anni, Paolo Zarra, papà di una bimba di pochi mesi, ha perso la vita dopo essere stato sbalzato via dalla vettura. In gravissime condizioni altri due ragazzi che erano con lui in auto.

L’ennesimo incidente stradale che ha provocato ancora una volta una vittima molto giovane si è verificato nella tarda serata di ieri in Sardegna. Più precisamente lo schianto si è verificato sulla strada provinciale 10 del Goceano.

Paolo, 31enne di Olbia, e due suoi amici, due giovani rispettivamente di Orune e di Orotelli, erano usciti insieme per andare a mangiare una pizza. Erano a bordo di una Volkswagen Golf di colore scuro e da Bono erano diretti verso Buddusò.

Alla fine di un lungo rettilineo in discesa, arrivati nei pressi di una stazione di servizio, per cause ancora da chiarire la vettura ha perso aderenza con l’asfalto e si è sollevata. Poi ha iniziato a sbattere da una parte all’altra della carreggiata ed è finita a schiantarsi contro una cunetta.

Al momento non sembrerebbe che ci siano altri mezzi coinvolti nel sinistro.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori medici, a bordo delle ambulanze partite dal pronto soccorso di Nuoro. Al loro arrivo erano ancora tutti in vita.

Chi era Paolo Zarra

Paola Zarra era ancora in vita, ma si è spento poco dopo l’arrivo dei medici e degli infermieri sul posto.

Gli altri due ragazzi che erano in auto con lui, originari e residenti di Orune e di Orotelli, sono stati prelevati e trasportati in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro. Le loro condizioni sarebbero molto delicate le prognosi di entrambi sono riservate.

L’episodio ha provocato shock in tutta la comunità di Berchiddeddu, una piccola frazione del comune di Olbia di cui Paolo Zarra era originario e residente.

Ad aumentare la drammaticità del tragico evento, il fatto che solo 5 mesi fa il 31enne era diventato papà di una bimba.

Seguiranno aggiornamenti riguardo alle condizioni dei due feriti e qualora ci fossero novità riguardo alla dinamica dell’incidente.