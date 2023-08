Un episodio che ha davvero dell’incredibile è quello che è avvenuto nel giorno di Ferragosto. Un bimbo di appena 7 anni, ha salvato la sua vita e quella del papà, che mentre era alla guida della loro auto, ha avuto un malore improvviso ed è crollato a terra.

Il piccolo, nonostante la sua tenera età, ha avuto i riflessi pronti e sin da subito ha capito cosa doveva fare. Oggi a più di una settimana da quel giorno, l’uomo risulta essere ormai fuori pericolo.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale, Il Corriere del Trentino, l’episodio è avvenuto intorno alle 17 del giorno di Ferragosto. Il piccolo ed il suo papà erano in macchina, vicino ad una farmacia, nella città di Bolzano.

Non si sa ancora bene per quale motivo, ma l’uomo ha avuto un malore improvviso. Infatti è crollato con la testa sul volante. Il figlio ha capito subito cosa doveva fare.

Si è gettato tra le gambe del suo papà, rimuovendo subito il piede dall’acceleratore e con le mani, è stato proprio lui a premere il freno. Successivamente ha tirato il freno a mano e la macchina ha sobbalzato.

Da qui ha preso in mano il telefono dell’uomo ed in pochi istanti ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Il papà a più di una settimana si trova ancora ricoverato, ma per fortuna sta bene ed è fuori pericolo. Il bambino eroe è considerato da tutti un eroe. La madre in una breve intervista con il Corriere del Trentino, ha detto:

Non voglio fare di mio figlio un eroe, ma quello che conta in questa storia è l’atteggiamento che dobbiamo avere verso gli smartphone. Non dobbiamo descriverli contro il male assoluto ai nostri figli, ma dobbiamo spiegare loro che possono essere strumenti efficaci per molte azioni positive.