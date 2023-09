Le forze dell'ordine hanno scoperto che non esiste nessun pirata della strada, il papà del bimbo di 11 anni è stato ripreso dalle telecamere

Papà indagato ad Andria, provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia. L’accusa contro il genitore è quella di simulazione di reato e lesioni personali ai danni del suo bambino.

Credit: Carabinieri

Il papà è stato incastrato dalle telecamere di sicurezza, dopo che ha inscenato un incidente che aveva coinvolto il figlio di 11 anni, attribuendo la colpa ad un’auto pirata. In realtà, il minore si trovava sul trattore insieme a lui, quando è accaduto l’imprevedibile. L’uomo di 43 anni ha portato il bambino al pronto soccorso, dichiarando che era stato investito da una vettura, poi fuggita via, mentre stava attraversando la strada.

Probabilmente, il genitore ha pensato che così facendo, la colpa non sarebbe ricaduta su di lui e avrebbe scampato qualsiasi conseguenza. Ma incolpando un pirata della strada, ha portato le autorità ad indagare sulla vicenda, nel tentativo di rintracciare il responsabile, accusato di omissione di soccorso. Gli agenti della Squadra Mobile hanno subito capito che qualcosa non andava durante il secondo interrogatorio del papà. L’uomo ha fornito una versione contraddittoria, rispetto alla prima fornita all’arrivo del minore in ospedale.

Il papà incastrato dalle telecamere della zona

Grazie al filmato di una telecamera di sorveglianza della zona, gli inquirenti hanno scoperto la verità. Il bambino di 11 anni si trovava sul trattore con il padre, senza protezioni. I due procedevano ad una velocità elevata. Improvvisamente, il figlio è caduto dal trattore, finendo sull’asfalto e riportando preoccupanti conseguenze. Tanto da spingere il papà a portarlo al pronto soccorso.

L’uomo di 43 anni è ora accusato di aver simulato un incidente falso, al fine di non assumersi le responsabilità di quanto capitato a suo figlio e di lesioni personali ai danni del minore. Le condizioni del bambino di 11 anni non sono ancora state rese note, la prognosi è riservata.

La vicenda si è rapidamente diffusa sul web attraverso i social network, scatenando la razione di numerose persone.