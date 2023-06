Vincenzo Lattuca ha perso la vita a 43 anni, a seguito di un malore improvviso. L’uomo di Favara era accusato della scomparsa della sorella Gessica, un caso che risale al 2018.

Si trovava all’interno della sua abitazione, quando è stato colto da un malore improvviso. Gli operatori sanitari del 118 si sono precipitati sul posto, ma il 43enne è deceduto prima di raggiungere la struttura sanitaria. Dopo i primi accertamenti, l’ipotesi del decesso è quella di una possibile overdose.

Vincenzo Lattuca, dallo scorso 14 giugno, era indagato per la scomparsa della sorella Gessica. La donna 27enne, madre di 4 figli, non è mai stata ritrovata.

Dopo dei rilievi effettuati all’interno dell’abitazione e la scoperta di tracce di sangue, gli inquirenti hanno accusato l’uomo. L’ipotesi era quella di un delitto avvenuto al culmine di una lite, per via dello stato alterato della donna e di un successivo occultamento del corpo senza vita. Per la Procura, Vincenzo non aveva agito da solo.

Vincenzo Lattuca aveva negato le accuse

L’uomo aveva negato ogni accusa davanti al pubblico ministero durante il suo interrogatorio. E lo aveva fatto anche in alcune dichiarazioni rilasciate ad AgrigentoNotizie:

Io e la mia famiglia ci siamo rimasti male, ma è un bene che la Procura vada avanti così le ricerche continuano. Mi sorella manca da 5 anni, manca a noi e manca ai suoi figli. Spero con tutto il cuore che Procura e Squadra Mobile arrivino ad una svolta.

Il fratello della donna scomparsa aveva sempre lanciato appelli, chiedendo a tutti di fornire qualsiasi dettaglio su Gessica, anche in forma anonima.

Dopo la notizia del decesso di Lattuca è stata aperta un’indagine per spaccio di sostanze stupefacenti e decesso come conseguenza di altro reato. È stata anche disposta l’autopsia, i cui risultati saranno fondamentali per far luce sulle reali cause del decesso dell’uomo. Nel frattempo, gli agenti stanno ispezionando la casa e ascoltando tutti i familiari.