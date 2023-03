Jerry Calà ha avuto un infarto ed è attualmente ricoverato alla clinica Mediterranea di Napoli. La notizia ha fatto preoccupare i suoi fan, i colleghi, gli amici e l’intero mondo della televisione.

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, è intervenuto in diretta il medico che ha operato l’attore. Carlo Briguori, responsabile del reparto di cardiologia della clinica, ha spiegato che Jerry Calà è stato operato e ora si trova ricoverato in sub intensiva.

Si trovava a Napoli per girare il suo film “Chi ha rapito Jerry Calà”, quando ha accusato un malore.

Le parole del medico di Jerry Calà

Calà sta bene per fortuna. Il 118 l’ha portato con emergenza per infarto acuto, si trovava in un albergo qui vicino e nel giro di cinque minuti è arrivato qui. Abbiamo riaperto l’arteria chiusa e ristabilito il flusso del sangue in modo tale da prevenire danni irreversibili al cuore.

Il medico si è mostrato ottimista sulle condizioni di salute dell’attore. Ha spiegato che al momento di trova in sub intensiva, monitorato costantemente. Jerry, per fortuna, è riuscito a riconoscere subito i sintomi dell’infarto e a chiedere aiuto. Ed è proprio grazie alla sua consapevolezza, ha sottolineato il medico, se sono riusciti a salvargli la vita.

L’infarto avuto è serio, l’importante è che abbia riconosciuto il problema. Di solito i sintomi vengono sottovalutati. Questo infarto ha una mortalità molto elevata se non si raggiunge l’ospedale in tempi adeguati. Per fortuna in questo caso non è successo e la prognosi è favorevole.

È stato trasferito dalla terapia intensiva in sub intensiva, dove è controllato 24 h su 24. Il dottore ha voluto tranquillizzare tutti. Calà non accusa più i sintomi che lo hanno costretto al ricovero, come il forte dolore al petto e le difficoltà respiratorie. La sua situazione clinica è positiva e il team della clinica è ottimista.