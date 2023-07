L’intervista rilasciata da Salvatore Parolisi ai giornalisti di Chi l’ha visto nei giorni scorsi, mentre usciva dal carcere per dei permessi premio, ha scosso tutti, soprattutto i familiari di Melania Rea. Per ultimo a mostrare disappunto è stato il fratello della vittima, che ha voluto ribadire quanto il suo ex cognato sia bugiardo e dire che il carcere, stando a quanto detto dall’ex caporale dell’esercito, non lo ha migliorato affatto, ma reso ancora più cattivo e pericoloso.

Nei giorni scorsi la cronaca italiana è tornata a parlare del delitto di Melania Rea, avvenuto nel 2011 e, secondo quanto deciso dal Tribunale, compiuto da Salvatore Parolisi, suo marito.

Dopo 12 anni di reclusione in carcere, l’uomo condannato a scontare una pena di 20 anni è uscito per dei permessi premio ed è stato intercettato dai giornalisti di Chi l’ha visto.

Parolisi ha ribadito la sua innocenza, ricordando anche i motivi per i quali aveva tradito Melania. Dando poi fondamentalmente a lei la colpa del suo allontanamento.

Le sue parole hanno provocato una reazione soprattutto tra i familiari di Melania Rea, con il fratello su tutti che ha mostrato un duro disappunto su quanto detto dall’ex cognato.

Michele aveva dichiarato di vergognarsi di essere uomo, se Parolisi si sentiva tale. Poi ha argomentato molto di più, ripercorrendo passo dopo passo la storia tra sua sorella e il marito e muovendosi anche a livello legale, dopo le parole dello stesso Salvatore.

Secondo lui, Salvatore nell’intervista ha inventato di sana pianta bugie su bugie, proprio come ha sempre fatto.

Lui addossa la colpa a Melania di averlo lasciato solo, per questo motivo lui l’ha tradita, credo che in queste parole per l’ennesima volta conferma di essere lui l’assassino, ha riferito solo che è innocente ma non ha proferito nessuna parola di rispetto verso la persona che lui diceva di amare, anzi ha usato una crudeltà mentale in questo caso mortificando la mamma di sua figlia, una mamma morta per il troppo amore per un ‘uomo’ che non meritava e non merita niente.