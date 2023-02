Non è un periodo facile per Pasqualino Maione, l’ex allievo di amici si è sfogato qualche giorno fa sui social, raccontando ai suoi numerosi seguaci della malattia che lo ha colpito e contro la quale combatte da diversi mesi.

Non era sceso troppo nei particolari. Dopo aver contratto il Covid, il cantante ha scoperto di avere una meningite che ha colpito il cervello.

Durante un’intervista con Fanpage.it, Pasqualino Maione ha voluto precisare che il Codiv non c’entra nulla con le sue condizioni di salute. La causa del suo male, è un fungo. Tutto è iniziato lo scorso anno, mentre si trovava in Grecia per lavoro. Dopo una febbre alta, ha scoperto di aver contratto il Coronavirus.

È rimasto isolato e si è curato e, una volta guarito, è tornato nella sua Italia. Trascorso un mese, il Covid è tornato, questa volta in forma più aggressiva.

Pasqualino Maione ha raccontato che aveva dei mal di testa fortissimi, che non si attenuavano nemmeno dopo la somministrazione di antidolorifici. Non solo, anche la nausea e i vomiti gli rendevano impossibile ogni giornata. Così, alla fine, non riuscendo nemmeno più a mangiare, ha deciso di andare al Pronto Soccorso dell’ospedale di Nola.

Dopo le visite e i valori delle analisi, i medici hanno deciso di ricoverarlo. A seguito di altri esami, è emersa la diagnosi. Era negativo al Covid, ma aveva contratto un’altra malattia. L’ex allievo di Amici aveva la micosi o forse la candida. O almeno è ciò che i dottori avevano ipotizzato inizialmente.

Dopo un trasferimento al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Napoli, il team ospedaliero ha scoperto che aveva una meningite che aveva colpito il midollo osseo e il cervello. Il tutto era una conseguenza di un fungo chiamato criptococco.

Come sta oggi Pasqualino Maione

Per 4 mesi, tra nausea, svenimenti, vomiti e mancanza d’appetito, il cantante si è sottoposto ad una cura mirata. Alla fine è tornato a casa per le feste natalizie.

Ha spiegato che oggi si sente meglio, ma è ancora sotto cura, poiché l’infezione al cervello è ancora presente. Fortunatamente, sta regredendo. Si è mostrato sui social diverso, dimagrito. Ha raccontato di aver perso 30 kg.

Pasqualino Maione si guarda allo specchio e vede un’altra persona, debole e magra. Non è più il ragazzo palestrato che tutti erano abituati a vedere sui social. Ma poi pansa che le cose sarebbero potute andare diversamente e che la cosa più importante è che oggi può raccontare il suo calvario.

La sua riabilitazione è ancora molto lunga, ogni due mesi dovrà tornare in ospedale. Durante l’intervista con Fanpage.it, Pasqualino Maione ha voluto precisare, a coloro che hanno creduto fosse colpa del Covid, che il virus non è collegato al fungo. Quando ha parlato di post Covid, voleva intendere che l’infezione si è fatta strada nel suo corpo, poiché dopo il virus era debilitato e quindi vulnerabile.

Ciò che oggi deve fare, è essere forte e non cadere in depressione. L’ex allievo di Amici non può uscire, deve stare attento a non ammalarsi, perché il suo corpo ha bisogno di lottare e sconfiggere il male al cervello. Qualsiasi malattia potrebbe peggiorare la sua situazione. Non può uscire di casa, nemmeno per fare la spesa e deve indossare sempre la mascherina quando vede la sua famiglia.

Sarò un anno duro, ma il cantante è forte e ce la farà. Poi, tornerà a vivere una vita normale e a fare ciò che più ama. È incredibile l’affetto e la solidarietà che ha ricevuto dal mondo della televisione e da quello del web.