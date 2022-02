L'attaccante dell'Empoli ed ex Milan, Patrick Cutrone ha annunciato su Instagram l'improvvisa morte di suo padre: l'abbraccio degli amici

Un lutto devastante per il giovane calciatore italiano Patrick Cutrone. L’attaccante, che attualmente gioca nell’Empoli ma che in passato ha vestito anche la maglia del Milan, ha infatti perso il papà. Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso giocatore, che su Instagram ha pubblicato uno scatto della sua infanzia, al quale ha aggiunto un commovente messaggio di addio. Grandissimo l’abbraccio degli amici che hanno invaso la sezione commenti di messaggi di cordoglio.

Credit: patrickcutrone – Instagram

Una foto, bellissima, per ricordare l’infanzia splendida vissuta insieme in famiglia. In questo modo Cutrone, giovane attaccante e promessa del calcio italiano, ha voluto salutare pubblicamente per sempre il suo amato papà.

L’uomo è venuto a mancare proprio nei giorni scorsi, provocando un grande dolore al calciatore dell’Empoli. A corredo dello scatto, poi, Patrick ha aggiunto:

Caro papà, sei stato e sempre sarai la colonna portante della mia vita, la persona che mi conosce meglio in assoluto, la mia più grande fonte di forza, ispirazione e aspirazione.

In ogni singolo momento di ogni singolo giorno tu eri con me, impegnato e determinato nel farmi diventare un uomo migliore. Spero di non deluderti mai.

Se un giorno sarò per mio figlio solo la metà di quello che tu sei stato per me, avrò la certezza di essere un padre straordinario.

Inutile dire che una persona come te lascerà un segno forte e permanente nella quotidianità di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerti.

Poi Patrick Cutrone ha concluso così

Credit: patrickcutrone – Instagram

A nome mio e della mia famiglia, ringrazio tutte le persone per il sostegno e la vicinanza riservatoci in questo momento difficile. L’amore e l’affetto che abbiamo ricevuto sono la testimonianza di quanto tu fossi stimato, benvoluto e ammirato.

Sono convinto che, prima o poi, ci rivedremo. Ciao papà, Ti amo. Patrick.

Tantissimi gli amici e compagni di squadra di Patrick Cutrone che lo hanno abbracciato virtualmente in questo momento drammatico. Decine i messaggi e i commenti ricevuti dal giocatore.

Ma un gesto in particolare ha commosso tutti. Quello di Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus che con Cutrone ha giocato sia nel Milan che in nazionale Under 21.

Credit: locamanuel73 – Instagram

Lui lo ha raggiunto, ha trascorso del tempo insieme a lui e poi ha anche pubblicato una foto di loro due, sottolineando che non lo lascerà mai solo e che sarà sempre al suo fianco, come un buon amico dovrebbe sempre fare.