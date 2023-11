Patrizia Miranda non ce l’ha fatta, si è spenta per sempre dopo ore di agonia

Aveva appena finito il turno di lavoro e stava tornado a casa, Patrizia Miranda ha perso la vita a soli 59 anni. Lavorava come addetta alla mensa dell’ospedale, quel drammatico giorno, alle ore 20:00, aveva appena finito il suo turno. È salita in auto, pronta a tornare a casa.

Durante il tragitto, mente percorreva via Pademontana Stella a Palestrina, Patrizia Miranda ha perso il controllo della sua Chevrolet e si è schiantata contro uno dei platani che costeggiano la provinciale. Purtroppo, l’impatto non ha lasciato scampo alla donna. Nessuno dei residenti ha sentito la frenata, ma solo le tristi sirene del 118.

Dopo ore di agonia, Patrizia si è spenta per sempre tra le mura dell’ospedale Coniugi Bernardini. A seguito del sinistro stradale, la 59enne è stata trasportata in codice rosso alla struttura sanitaria. Gli operatori sanitari avevano già constatato le sue gravissime condizioni. Per tutta la notte, il team ospedaliero ha cercato di fare il possibile, ma la situazione è ben presto precipitata, fino al decesso.

Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d’indagine, per cercare di capire come la donna abbia perso il controllo del suo mezzo. È stata disposta anche l’autopsia sul corpo. L’esame sarà fondamentale per stabilire la causa certa del decesso. Non si esclude, per ora, nemmeno la possibilità di un malore improvviso. Le forze dell’ordine hanno acquisito anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso l’intero sinistro stradale.

Patrizia stava bene ed era sobria, per questo i sospetti principali sono tre: malore, distrazione alla guida o una manovra azzardata di un’altra vettura, che potrebbe averla portata a sbandare e perdere il controllo della sua vettura. Saranno solo le ulteriori indagini a far luce sulla verità.

In tanti piangono la scomparsa di Patrizia, era molto conosciuta e stimata. Amava ballare la salsa e uscire con le sue amiche. Lascia un ricordo bellissimo nel cuore di tutti.