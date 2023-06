Un episodio scabroso si è verificato in Germania nella giornata di domenica. Si stava disputando un torneo di calcio giovanile a Francoforte, quando è scoppiata una rissa tra i giovani calciatori del JFC Berlin e i francesi del Metz. Durante i tafferugli, uno dei tesserati del Metz ha colpito violentemente alla testa il tedesco Paul, 15 anni, che è deceduto il giorno dopo per il grave trauma cranico riportato.

Una giornata di svago, divertimento e sport, che purtroppo si è trasformata in tragedia. Le immagini e i racconti di quanto accaduto sul campo da calcio del Frankfurter SV Viktoria Preussen 07, sono purtroppo il peggiore spot per il calcio e per lo sport in generale. Soprattutto se si pensa che il tutto è avvenuto tra ragazzi molto giovani, nel pieno dell’adolescenza.

L’occasione era quella di un torneo giovanile di calcio, che vedeva affrontarsi diverse squadre locali, quindi tedesche, ma anche straniere, arrivate sul posto appositamente per confrontarsi con i pari livello.

Improvvisamente, mentre si disputava il match tra il JFC Berlino e il Metz, tra gli atleti è scoppiata una rissa, che l’arbitro non ha potuto evitare ne è riuscito a contenere.

Nel caos, un giocatore di 16 anni della compagine transaplina, ha colpito Paul, che invece indossava la maglia del team tedesco, facendolo cadere a terra. Successivamente ha continuato a percuoterlo con dei pugni e calci alla testa.

Per Paul non c’è stato nulla da fare

Il personale medico presente nella struttura sportiva ha subito soccorso il giovane e lo ha rianimato, per poi trasportarlo d’urgenza al più vicino ospedale.

Le condizioni di Paul, che sono sembrate critiche fin dall’inizio, non sono purtroppo migliorate. Già martedì era stata dichiarata la morte cerebrale. Poi ieri, mercoledì, è stata confermata la notizia del decesso.

Il responsabile dell’aggressione, un 16enne tesserato con il Metz,le cui generalità sono state tenute riservate, è attualmente in stato di fermo dalla Polizia di Francoforte.

Tantissimi i messaggi di cordoglio dedicati al povero Paul. Il suo ex club, il BFC Dynamo, su Facebook ha scritto: