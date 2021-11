Attimi di ansia e paura per mille clienti evacuati dall'Ikea di Corsico, in provincia di Milano. Individuata una sostanza irritante nell'aria

Istanti di panico e paura all’Ikea di Corsico, in provincia di Milano. Mille persone sono state evacuate dal negozio, dopo l’allarme lanciato su una sostanza irritante presente nell’aria. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine e gli uomini dei Vigili del Fuoco, con la Squadra di Darwin e due mezzi NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico).

Credit: pixabay.com

Per evitare gravi conseguenze, i mille clienti intenti a fare acquisti, sono stati invitati ad uscire subito dalla struttura. Qualcuno ha presentato sintomi come bruciore agli occhi e malesseri alle vie respiratorie. E sono stati subito soccorsi dagli operatori sanitari del 118. Dieci persone sono state soccorse sul posto, mentre due donne di 22 e 35 anni sono state trasportate in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo. Quest’ultime presentavano bruciore alla gola e tosse.

Nessuna grave conseguenza

Dopo circa mezz’ora, la situazione è tornata alla normalità e i clienti sono potuti tornare all’interno del negozio. Sembrerebbe, secondo le notizie diffuse finora, che i soccorritori non siano riusciti ad individuare la sostanza irritante, ma che potrebbe trattarsi di spray al peperoncino. Spray spruzzato da qualcuno all’interno del ristorante della struttura.

Credit: pixabay.com

I dipendenti hanno invitato tutti i clienti ad uscire in modo ordinato per “difficoltà tecniche all’interno dell’edificio“. I primi ad essere messi in sicurezza, sono stati i bambini che si trovavano all’interno delle sale giochi.

I Carabinieri adesso stanno indagando per cercare di capire cosa sia accaduto e per individuare il responsabile. La vicenda non ha portato a nessuna conseguenza grave, ma sono stati attimi di paura per tutti i presenti.

Fortunatamente i Vigili del Fuoco non hanno riscontrato alcuna contaminazione dei locali.

Non è la prima volta che un negozio Ikea viene evacuato nel milanese

Credit: pixabay.com

La vicenda si è diffusa rapidamente sul web. Sembrerebbe che non sia la prima volta che si verifica un episodio del genere all’interno di un negozio Ikea. Nel 2019, a San Giuliano, i clienti sono stati evacuati a seguito di un guasto alla corrente e al gruppo elettrogeno. Anche l’anno precedente, sempre nello stesso negozio, era scattato l’allarme su una bomba in uno zaino abbandonato al ristorante.