Hailey Baldwin, moglie di Justin Bieber, è stata portata in ospedale per un malore e i sintomi simili a quelli di un ictus

Giorni di paura quelli scorsi per Hailey Baldwin. La moglie della pop star di livello mondiale Justin Bieber, giovedì scorso, ha accusato un malore in casa che ha reso necessario il suo trasporto e ricovero in ospedale. A spiegare cose le è successo, ci ha pensato proprio la diretta interessata, sul suo seguitissimo account Instagram.

Modella di livello mondiale, Hailey ha lavorato per marchi importantissimi del mondo della moda, come Tommy Hilfiger, Guess e Versace. Nel 2018 la sua fama è cresciuta ancora, grazie al matrimonio con la pop star planetaria, Justin Bieber.

Il suo account Instagram al momento conta oltre 40 milioni di follower e tutti, nei giorni scorsi, si sono spaventati leggendo del malore che l’ha colpita la settimana scorsa.

Giovedì mattina ero seduta a fare colazione con mio marito, quando ho iniziato ad avere dei sintomi simili all’ictus e sono stata portata in ospedale. Hanno scoperto che avevo subito un piccolissimo coagulo di sangue al cervello, che ha causato una piccola mancanza di ossigeno, ma il mio corpo lo ha superato da solo e mi sono ripresa completamente in poche ore.

Poi la modella ha voluto ringraziare i medici che l’hanno assistita e tranquillizzare tutti sulle sue condizioni.

Anche se questo è stato sicuramente uno dei momenti più spaventosi che abbia mai passato – ha concluso – ora sono a casa e sto bene, e sono molto grata a tutti i fantastici dottori e infermieri che si sono presi cura di me!

Chi è Hailey Baldwin

Hailey Rhode Baldwin Bieber è nata a Tucson il 22 novembre del 1996 ed è una delle modella più importanti degli Stati Uniti e del mondo.

Figlia dell’attore Stephen Baldwin e nipote di Alec Baldwin, è riuscita a costruirsi la sua strada nel successo nel campo della moda. Poi, il matrimonio con il cantante Justin Bieber, avvenuto nel 2018, ha contribuito ad accrescere la sua fama ancora di più.

Moda ma non solo. Hailey Baldwin, nel corso della sua seppur giovane vita, ha dimostrato più volte di essere anche un’attrice discreta, una ballerina, una scrittrice, una conduttrice e un’imprenditrice di successo nel mondo della moda e del make up.