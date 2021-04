Paura per l’allenatore: tutta la sua famiglia è positiva e sua moglie è stata ricoverata allo Spallanzani

La morsa del Coronavirus pare che non voglia mollare la presa. Ne sanno qualcosa Simone Inzaghi e sua moglie Gaia Lucariello. Dopo la notizia della positività di tutta la loro famiglia, arrivata qualche giorno fa proprio sul profilo Instagram della moglie dell’allenatore della Lazio, nella giornata di ieri la preoccupazione è aumentata. Infatti, l’imprenditrice è stata ricoverata all’Istituto Spallanzani di Roma, dopo l’aggravarsi dei suoi sintomi.

Credit: gaialucariello – Instagram

Ad annunciare la positività di tutta la famiglia Inzaghi, ci aveva pensato proprio Gaia, pubblicando un post sul suo account Instagram. Successivamente aveva raccontato che Simone e il figlio più grande (Lorenzo) sono positivi ma totalmente asintomatici. Chi invece ha sofferto e sta soffrendo di più, ha scritto, sono lei e il piccolo Andrea, il secondo figlio della coppia di soli 8 mesi.

Dopo una cura domestica, costituita da cortisone ed eparina, nella mattina di ieri è stato necessario il ricovero presso l’Istituto Spallanzani di Roma. Lo stesso in cui, sempre per gli stessi motivi, nei giorni scorsi è stato ricoverato anche Daniele De Rossi.

Chi è Gaia Lucariello?

Senza dubbio, ciò che l’ha resa famosa in tutta Italia, è il longevo rapporto con il famoso allenatore ed ex calciatore Simone Inzaghi. Ma Gaia Lucariello è anche un’imprenditrice di grande successo nel campo della moda.

Dopo essersi laureata, ha avviato un’attività che ha riscontrato molto successo in tutto il territorio nazionale. Gestisce una società che si occupa del noleggio di borse di alta moda.

Gaia e Simone si sono conosciuti nel 2010 in una festa in casa di alcuni amici in comune. Da lì è stato amore a prima vista. Tre anni più tardi, nel 2013, è nato il loro primo figlio insieme, il piccolo Lorenzo. Simone aveva giù un altro figlio, Tommaso, nato dal precedente matrimonio con Alessia Marcuzzi.

Nel 2018 i due decidono di compiere il grande passo, sposandosi. Molto curioso il fatto che vede Alessia Marcuzzi, ex moglie di Inzaghi, vestire i panni della testimone di Gaia. Le due, infatti, sono da sempre grandi amiche.

Credit: gaialucariello – Instagram

L’anno scorso, Gaia e Simone sono diventati di nuovo genitori. Il piccolo Andrea, che oggi ha 8 mesi, come la mamma ha presentato sintomi dovuti al Covid e sta ricevendo le più attente cure da parte dei dottori.