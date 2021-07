Paura per Luna Mari: la figlia di Belén Rodríguez ricoverata in terapia intensiva

Luna Mari non è stata bene questa notte e i medici hanno deciso di ricoverarla nel reparto di terapia intensiva neonatale

Preoccupazione per la piccola Luna Mari, la figlia di Belén Rodríguez e Antonino Spinalbese. Sono stati attimi di paura per i due neo-genitori, ma per fortuna ora la bambina sembra stare bene.

La notizia è stata riportata dalla testata giornalistica Il Mattino di Padova, città dove la nota modella e showgirl ha deciso di dare alla luce la sua seconda figlia. Belén è diventata mamma per la seconda volta, dopo il primogenito Santiago nato dalla precedente relazione con Stefano De Martino. Mentre per l’hair stylist Antonino Spinalbese è la prima figlia.

Nel corso della notte, stando a quanto reso noto, Luna Mari avrebbe avuto dei problemi e i medici avrebbero deciso di ricoverarla nel reparto di terapia intensiva neonatale.

Una decisione presa soltanto per precauzione. I medici l’avrebbero tenuta sotto osservazione per diverse ore.

La showgirl argentina non ha ancora pubblicato nulla sul suo profilo Instagram. Le ultime foto risalgono a ieri. Scatti di Luna Mari in braccio al suo papà Antonino e scatti della mamma che allatta la piccola dolcemente.

Nessun altro particolare reso noto. Sembra però che i due genitori abbiano già potuto tirare un sospiro di sollievo e che Luna Mari stia bene.

La nascita di Luna Mari

La figlia di Belén Rodríguez e Antonino Spinalbese è nata con un parto naturale il 12 luglio 2021 alle 00:47. Subito dopo la nascita, la famosissima modella e regina dei social ha pubblicato le prime tenerissime foto.

Anche il neo papà non ha potuto fare a meno di esprimere la sua immensa gioia:

Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità …

Perché al tramonto della vita saremo giudicati sull’amore. Vi ringrazio per ogni gesto. Grazie.

I fan della coppia sono al momento preoccupati e in attesa che la showgirl racconti sui social quello che è accaduto questa notte alla sua bambina.

Aggiornamento: Belén ha pubblicato una storia su Instragram, mentre è in macchina con la piccola Luna Mari in braccio. Le due stanno bene e sono state dimesse dall’ospedale.

