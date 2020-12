Un poliziotto fuori servizio, ha trovato un bambino di circa 5 anni abbandonato all’interno di un cortile di un condominio. Si è subito fermato per capire meglio la situazione ed insieme ad alcuni suoi colleghi, è riuscito a rintracciare i suoi genitori. Per fortuna l’accaduto non ha riportato conseguenze drammatiche.

La vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano, poiché il piccolo ha potuto riabbracciare in fretta la madre, ma il padre è stato denunciato per abbandono di minore.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, l’episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 18 dicembre. Precisamente in un condominio a Pavia, vicino il Policlinico.

L’agente fuori servizio era uscito a piedi per fare delle commissioni. Nel momento in cui è passato davanti a quella palazzina, ha notato il bambino ben vestito, che era solo e spaventato. Non riusciva a trovare la porta della sua abitazione.

Ovviamente il poliziotto si è subito fermato ed ha anche chiesto l’aiuto di una volante, che è arrivata sul posto tempestivamente. Le forze dell’ordine, in pochi minuti, hanno scoperto che la famiglia originaria del Bangladesh, viveva proprio in quella palazzina.

Inoltre, che la mamma di circa 30 anni, era nell’appartamento ma non sapeva che il figlio fosse nel cortile. Lei lo aveva lasciato al padre per portarlo all’asilo.

Bambino abbandonato nel cortile: il racconto del padre

Gli agenti sono riusciti a rintracciare in fretta anche il papà, che è tornato sul posto in fretta. Quest’ultimo ha raccontato che avrebbe dovuto accompagnare il figlio a scuola, ma che durante il tragitto il piccolo ha iniziato a fare i capricci, perché non voleva andare.

Per questo, visto che era tardi e doveva andare a lavoro, ha deciso di riportarlo a casa, ma invece di accompagnarlo alla porta, lo ha lasciato nel cortile. Il bimbo a quel punto, spaventato, non è proprio riuscito a trovare la porta della sua abitazione ed è rimasto da solo per circa 30 minuti.

Grazie all’intervento del poliziotto ha potuto riabbracciare in fretta la madre, che era ignara di tutto ciò. Il padre, invece, è stato denunciato dalle forze dell’ordine per abbandono di minore e presto dovrà andare davanti al Giudice, per spiegare le motivazione del suo gesto. Nonostante il grande spavento, il piccolo sta bene e non ha riportato gravi conseguenze.