Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella serata di giovedì 20 gennaio, sull’A7, all’altezza dell’uscita per Binasco. Chiara Picchi una dottoressa di soli 39 anni, è l’unica vittima della tragedia. Altri 2 uomini sono rimasti feriti.

Un episodio davvero terribile, che ha spezzato i cuori di tantissime persone.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata poco dopo le 20 di giovedì 20 gennaio. Precisamente sull’autostrada A7, all’altezza dell’uscita per Binasco, in provincia di Pavia.

La donna lavorava nel pronto soccorso dell’ospedale Macedonio Melloni di Milano, da ormai diversi anni. Infatti era molto conosciuta all’interno della struttura e tutti i suoi colleghi sono distrutti per la sua perdita.

Viveva a Pavia e la sera in cui si è consumato il dramma, stava tornando a casa, probabilmente dai suoi familiari. Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è avvenuto l’impensabile.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che un’auto sia rimasta in panne sulla strada. Due automobilisti, forse a causa della scarsa luminosità, sono andati a schiantarsi con la macchina e sono 3 le vetture coinvolte. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.

Il tragico decesso della dottoressa Chiara Picchi

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed anche i sanitari. La donna è apparsa in condizioni disperate sin da subito. Con la speranza di poterla salvare, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale San Matteo, di Pavia.

Tuttavia, è proprio nel pronto soccorso che i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso. Il cuore di Chiara Picchi, purtropp,o ha cessato di battere per sempre a causa dei traumi riportati dopo l’impatto.

I pompieri, inoltre, hanno lavorato per diverse ore per riuscire a liberare i feriti dalle lamiere. Altri 2 uomini risultano essere ricoverati in ospedale, ma nessuno sembra essere in pericolo. Gli agenti intervenuti ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica.