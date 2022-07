Non ce l'ha fatta Alessia De Nadai: i fatti sono iniziati dopo che la ragazza ha accusato un malore improvviso

Non ce l’ha fatta a vincere quella dura e difficile battaglia Alessia De Nadai. Purtroppo un malore ha portato al suo decesso e in tanti sono distrutti da questa perdita così improvvisa. Il suo funerale sarà celebrato oggi, venerdì 1 luglio, nella chiesa del paese.

CREDIT: FACEBOOK

Tutta la comunità ora sta cercando di mostrare affetto e vicinanza ai suoi familiari, per questa perdita così improvvisa. Il sindaco ha voluto scrivere un messaggio sui social.

I fatti sono iniziati lo scorso 19 giugno. Alessia era nella sua abitazione a Pedavena, in provincia di Treviso. Fino a quel momento sembrava stare bene e nessuno aveva mai notato dei campanelli d’allarme.

Tuttavia, la ragazza ha iniziato ad accusare un malore improvviso. I genitori si sono presto resi conto che la situazione era più grave del previsto. Per questo l’hanno trasportata d’urgenza in pronto soccorso.

In un primo momento l’hanno ricoverata al nosocomio di Feltre, ma visto un peggioramento delle sue condizioni, hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Treviso. È proprio qui che l’hanno sottoposta ad un intervento.

Sabato 25 giugno ha subito un’altra operazione, ma subito dopo è entrata in coma. Alla fine, nella giornata di lunedì, il tragico epilogo. Purtroppo il cuore di Alessia ha cessato di battere per sempre.

La causa dietro la morte di Alessia De Nadai

Da ciò che è emerso, la ragazza è morta per un’encefalite fulminante. La stessa azienda ospedaliera però ha deciso di non disporre l’autopsia, perché hanno ricevuto gli esami dei tamponi, che hanno portato alla scoperta che la sua encefalite non è stata causata dalla puntura di una zecca, ma era di forma virale.

La 17enne frequentava il quarto anno delle superiori e sognava di diventare farmacista. Infatti aveva anche svolto dei tirocini in attività della zona.

Il suo funerale sarà celebrato nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 luglio. Sono davvero tante le persone che in queste ultime ore stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, per mostrare vicinanza ai suoi cari, ma anche per salutare la loro amica.