Continuano a stare con il fiato sospeso i milioni di fan di Pelè. Il campionissimo brasiliano, dopo essere stato operato a inizio settembre e dopo aver trascorso alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva, era tornato finalmente nel normale reparto di degenze dell’ospedale di San Paolo. Ieri, la notizia che l’ex calciatore è di nuovo stato trasferito nel reparto di terapia intensiva.

Milioni di tifosi da ogni parte del mondo continuano a tenere il fiato sospeso per le notizie che arrivano dal Brasile. Pelè, uno dei calciatori più forti di sempre, sta da qualche tempo lottando con un tumore al colon.

A inizio settembre era stato ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove i medici lo hanno operato all’addome per la rimozione del tumore.

Da quel giorno erano seguiti alcuni giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva e di conseguente assenza di ‘O Rey da tutti i social network. Particolare che aveva contribuito a far preoccupare tutti.

Qualche giorno dopo, in concomitanza con le dimissioni del campione dalla terapia intensiva e con il suo ritorno nel normale reparto di degenza, era riapparso anche un post su Instagram firmato proprio dal grande Pelè.

View this post on Instagram

Nella giornata di ieri, soltanto 4 giorni dopo l’uscita dell’ex calciatore brasiliano dalla terapia intensiva, la direzione dell’ospedale ha diramato il seguente bollettino medico:

Dopo difficoltà respiratorie, il paziente è stato trasferito preventivamente in un reparto di terapia intensiva e, una volta stabilizzate le sue condizioni, spostato in terapia semi-intensiva. La sua situazione è stabile dal punto di vista cardiovascolare e respiratorio e si sta riprendendo dall’operazione all’addome.

È inevitabile che chiunque ami il campionissimo si sia subito preoccupato di nuovo per le sue condizioni. Ma subito, Pelè stesso ha voluto rassicurare tutti sul suo account Instagram.

View this post on Instagram

Quasi contemporaneamente è arrivato un post anche di sua figlia, che non lo lascia mai solo, così come tutte le persone che lo amano.

View this post on Instagram

C’è già molta ansia in giro per il mondo in questi giorni e non vogliamo essere motivo di preoccupazioni in più. Questa foto è stata scattata proprio ora: si sta riprendendo bene ed è tutto nella norma. Per un uomo della sua età, dopo un’operazione del genere, è normale che ci siano passi avanti e altri indietro. Ieri era stanco e ha fatto un piccolo passo indietro, oggi ne ha fatti due avanti