Un inizio anno che probabilmente non poteva essere più tragico di così per quanto riguarda gli incidenti sulle strade del territorio nazionale. Intorno alle ore 18:30 della giornata di ieri, sabato primo gennaio, una ragazza di 15 ed uno di 17, hanno perso la vita a seguito di un brutto incidente in scooter capitato nelle strade di Pellezzano, piccolo Comune in provincia di Salerno, in Campania.

Un dramma che ha sconvolto non solo le due famiglie delle vittime, ma anche tutta la comunità di Pellezzano e quella dei comuni vicini, capitato proprio nel primo giorno dell’anno.

Due ragazzi, una adolescente di 15 anni e uno di 17, di cui non sono state rese note le generalità, hanno perso tragicamente la vita a seguito di un brutto incidente in scooter. Il sinistro è capitato intorno alle ore 18:30 sulle strade di Pellezzano, in provincia di Salerno.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità locali, i ragazzi pare abbiano perso il controllo del veicolo, uno scooter Beverly 250 cc, terminando la loro corsa rovinosamente a terra.

A quanto pare insieme a loro c’erano anche altri due amici, che però sono sopravvissuti all’impatto e attualmente si trovano in ospedale per le cure.

Cordoglio per le vittime dell’incidente avvenuto a Pellezzano

Come anticipato, le vittime sono una ragazza di soli 15 anni e un ragazzo di 17 anni. Lui era fratello e cognato di due volontari dell’associazione Santa Maria delle Grazie. Mentre la ragazza era la sorella di un volontario del Gruppo Avis di Pellezzano.

Sulla pagina Facebook del Comune e su quella del sindaco Francesco Morra, è apparso un toccante messaggio che è servito a mostrare la vicinanza di tutta al comunità a entrambe le famiglie colpite da questo gravissimo lutto. Ecco le parole del primo cittadino: