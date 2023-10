Leonardo Ricci ha perso la vita a soli 26 anni per le strade di Alba Adriatica, stava tornando a casa dopo il turno di lavoro. Il ragazzo ha perso il controllo della sua moto ed ha terminato la corsa contro un muretto.

Purtroppo, il corpo del giovane è stato sbalzato per diversi metri, finendo contro un albero. Il violento impatto non gli ha lasciato scampo. Erano circa le 2:30 di ieri notte, Leonardo Ricci aveva appena finito il suo turno di lavoro in un pub e stava tornando a casa. Il dramma è accaduto su via Olimpica ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti dei Carabinieri. I primi hanno cercato di rianimare Leonardo per oltre 40 minuti, ma ogni loro tentativo è stato inutile. Sono stati costretti a dichiarare il decesso. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo d’indagine per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e gli ultimi istanti di vita del 26enne. Ricci potrebbe aver perso il controllo della moto per un colpo di sonno, per l’elevata velocità o per via dell’asfalto rovinato in quel tratto di strada.

Una comunità sconvolta per l’improvvisa scomparsa di Leonardo Ricci

La notizia della perdita del giovane si è rapidamente diffusa sui social, gettando nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene. Numerosi i post di addio e i messaggi di cordoglio per la famiglia, molto conosciuta nella zona. Anche i titolari del pub in cui lavorava, hanno voluto ricordarlo per il bravissimo ragazzo e il grande lavoratore che si è sempre dimostrato. In segno di rispetto hanno deciso di chiudere il locale per lutto.